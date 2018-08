Selbstbewusstes Zeichen für 39 Millionen

26 Millionen Franken für die Erweiterung und 13 Millionen für die Sanierung: So viel Geld möchte Wallisellen in sein Gemeindehaus investieren. Das vor 51 Jahren erstellte Gebäude genügt den Ansprüchen an eine zeitgemässe und kundenorientierte Verwaltung seit längerem nicht mehr. «Es ist zu klein, nicht behindertengerecht, es dringt Wasser ein und es zieht», erklärte Gemeindepräsident Peter Spörri (SP) am Montag an einer Informationsveranstaltung zur Abstimmungsvorlage.

Weil auch die feuerpolizeilichen Auflagen nicht mehr erfüllt sind, ist eine baldige Sanierung unumgänglich. Die dafür erforderlichen 13 Millionen Franken sind gebundene Ausgaben und liegen in der Kompetenz des Gemeinderats. Dieser hat sie bereits genehmigt – unter der Bedingung, dass das Volk am 23. September dem Investitionskredit von 26 Millionen Franken für den Erweiterungsbau zustimmt. Dieser soll, so heisst es im Weisungsbüchlein, ein «selbstbewusstes Zeichen für eine wachsende Gemeinde» setzen.

In den Jahren seit dem Bau des Gemeindehauses hat sich die Einwohnerzahl Wallisellens von 10 000 auf beinahe 17 000 erhöht, die Anzahl der Arbeitsplätze hat sich auf 20 000 verdoppelt.

Eine Zentrale an der Zentralstrasse

Die Gemeindeverwaltung beschäftigt heute rund 120 Personen. Einige Abteilungen mussten in den vergangenen Jahren wegen Platzmangels an entfernte Standorte ausquartiert werden. «Es ist wichtig, dass die Walliseller Bevölkerung eine zentrale Anlaufstelle hat», sagt Gemeindeschreiberin Barbara Roulet.

Der siebengeschossige Erweiterungsbau erlaubt es, Gemeindeverwaltung, Notariat, Schulverwaltung, Friedensrichter und Gemeindeingenieur unter einem Dach zu vereinen. Der Neubau kommt direkt neben das bestehende Gemeindehaus an der Zentralstrasse zu liegen. Die Baukörper werden durch den gemeinsamen Eingangstrakt mit Empfangsschalter verbunden. Für die publikumsintensiven Abteilungen sind die Räume im Erdgeschoss vorgesehen.

«Der Neubau steht auf schlankem Fuss. So kann die grüne Mitte Wallisellens möglichst erhalten werden» sagt Architekt Ingemar Vollenweider, dessen Projekt sich in einem Studienwettbewerb durchgesetzt hat.

Viel Verwaltung auf wenig Boden

Es ermöglicht es, den Aussenraum wie bis anhin für Anlässe zu nutzen. Auch die markante Treppenanlage samt Brunnen bleibt unverändert, genauso wie der Anzahl Parkplätze. Eine Tiefgarage bietet Platz für 34 Fahrzeuge, die 169 oberirdischen Parkplätze kommen neu an die Ränder des Grundstücks zu liegen.

Mit dem Erhalt unbebauter Fläche will der Gemeinderat auch den kommenden Generationen möglichst viel Spielraum lassen. «Mit dem Erweiterungsbau sollte die Verwaltung jedoch für die nächsten 30 Jahre erst einmal genug Platz haben», versprach Gemeindepräsident Spörri. Und auch mit einer Steuererhöhung müsse man wegen des neuen Gemeindehauses nicht rechnen, beschied er einem Bürger in der Fragerunde.

Sagt das Stimmvolk Ja zum Investitionskredit, können die Bauarbeiten frühestens im zweiten Quartal 2019 aufgenommen werden. Sie werden rund drei Jahre dauern. Zuerst wird das Werkgebäude abgebrochen und der Neubau erstellt. Dann werden das Gemeindehaus und der Zwischenbau saniert. (Zürcher Unterländer)