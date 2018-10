Sie rückt die schwarze Frau ins Bild

Tapfere Politikerinnen, kraftvolle Sängerinnen und Intellektuelle zieren derzeit die Wände der Schulbibliothek Winkel. Eine Schar von Kunstliebhabern, Freunden und Familienmitgliedern hat sich eingefunden, um die Bilder der Künstlerin Stefanie Loosli zu betrachten. Im Zentrum ihrer Kunst steht immer der schwarze Körper.

Obwohl Loosli ihre Inspiration aus besonderen Quellen wie Fotobändern aus den Fünfzigern schöpft, haben ihre Bilder Bezug zur Aktualität. Ihre Werke seien ein Versuch, auch diesen Personen eine Stimme zu geben, sagt die Künstlerin: «Die Kunst hat die Kraft, das darzustellen, was in der Gesellschaft oft unsichtbar bleibt.»

Zweimal Brasilien und zurück

Dass die in der Gemeinde Winkel aufgewachsene Künstlerin Loosli schwarze Personen als ihr Hauptmotiv gewählt hat, lässt sich leicht erklären. Nach der Matur bereiste sie Brasilien und verliebte sich in das Land. Sie kam zurück in die Schweiz, um ihr Studium in Pädagogik abzuschliessen, ehe sie nach Brasilien auswanderte.

Während vier Jahren lebte sie in Rio de Janeiro, bevor sie mit ihren zwei Söhnen wieder in die Schweiz zurückkehrte. «Das Leben in Brasilien ist sehr schwierig geworden», sagt sie mit Bedauern. «Mangelhafte Bildung, Gewalt und Korruption werden zu immer grösseren Problemen, welche ich meinen Kindern nicht antun wollte.» Dennoch verbindet sie viel mit dem südamerikanischen Land. Ihre Erfahrungen prägen heute ihre Kunst.

Von Grund auf selbst gemacht

Wie viel Arbeit in ihren Bildern steckt, wird klar, wenn man das Material betrachtet: Loosli, deren Eltern auch Maler waren, benutzt Temperafarben, die sie selbst mischt. Die Leinwände stellt sie ebenfalls selbst her. «Wenn man die Farbe selbst herstellt und die Leinwand selbst bezieht, beginnt der Prozess schon viel früher», erklärt sie. «In der Zeit der Digitalisierung hat materielle Kunst eine besondere Bedeutung.»

Reich wird Loosli von der Kunst jedoch nicht. Neben ihrer Malerei arbeitet sie als Pädagogin in der Kindertagesstätte einer Rudolf-Steiner-Schule. Dennoch hat ihre Kunst einen persönlichen Wert für sie: «Ich brauche die Malerei als Ausgleich zu meinem restlichen Leben.»

Marginalisierte zeigen

Eines ihrer Gemälde zeigt die brasilianische Politikerin Marielle Franco, die 2008 wegen ihrer feministischen Politik und Kritik gegenüber der Polizei ermordet wurde.

«Mir ist es wichtig, mit meiner Kunst schwarze Frauen, die in vielen Ländern marginalisiert werden, als Protagonistinnen darzustellen», erklärt Loosli. Oft würden diese Frauen wegen ihrer Hautfarbe entweder gar nicht ­gezeigt oder stereotypisiert. «Die Privilegierten in unserer Gesellschaft haben die Verantwortung, sich für die Benachteiligten einzusetzen», sagt Loosli.

Die Schulbibliothek Winkel ist mittlerweile ein bekannter Ort für Kunstinteressierte aus der Region. Bereits zum fünften Mal findet hier eine Ausstellung statt. «Es ist uns sehr wichtig, unseren Besuchern solche Stücke zeigen zu können», sagt Bibliothekarin Heidi Lange.

Die Bibliothek sucht dabei stets Künstler aus Winkel und der Umgebung. Nachhaltige Werke mit tiefgründiger Bedeutung wie die von Loosli hätten jedoch einen besonderen Wert. «Wir haben auch schon jemanden für nächstes Jahr», sagt Lange stolz.

