Sieben Verhaftungen nach Clubkontrolle

Gegen sechs Uhr am Sonntag führten Polizisten eine Kontrolle in einem Clublokal in Glattbrugg durch, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Dabei wurden in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei Opfikon rund 60 Personen überprüft.

Gemäss Mitteilung stellten die Polizisten Widerhandlungen gegen das Ausländergesetz, Gastgewerbe- sowie das Betäubungsmittelgesetz fest. So wurden vier Männer sowie drei Frauen im Alter zwischen 19 und 35 Jahren festgenommen.

Schwarzarbeit im Club

Bei zwei Frauen handelt es sich um Serviceangestellte, die ohne entsprechende Bewilligungen arbeiteten. Ein 35-jähriger Musiker, welcher ebenfalls über keine Arbeitsbewilligung verfügte, ist auch unter den Personen.

Eine weitere Frau, die als Stellenvermittlerin tätig war, sowie ein Chauffeur, wurden wegen dem Verdacht der Förderung der rechtswidrigen Einreise ebenfalls arretiert. Zwecks Überprüfung seiner Identität, wurde ein 30-jähriger Besucher in den Polizeiposten mitgenommen und danach entlassen.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um fünf Staatsangehörige aus Serbien sowie einen Mann aus Bosnien-Herzegowina, welche über keinen Wohnsitz in der Schweiz verfügen. Sie werden nach den polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt.

(zeo)