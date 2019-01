Sinnieren über die Heimat

Eine Lesung mit der deutschen Buchautorin, Journalistin und Dozentin Angelika Overath machte den Auftakt zur diesjährigen Veranstaltungsreihe der Kulturkommission Glattfelden. Ihr Buch «Alle Farben des Schnees» kam zwar bereits vor neun Jahren heraus, aber es behandelt ein zeitloses Thema, nämlich die Heimat, beziehungsweise über Heimatgefühle.

Overath lebte bis vor zwölf Jahren mit Mann und Kind in der deutschen Universitätsstadt Tübingen. Im Engadiner Dörfchen Sent besass die Familie Ferienhaus. Bei einem Spaziergang mit Mann und Hund entfiel der Autorin der spontane Satz: «Wir könnten auch hier leben». Overaths Mann, Manfred Koch antwortete daraufhin gleichmütig: «Ja, das können wir.» In diesem kurzen Dialog und den Wörtchen könnten und können, entschied sich die Zukunft der Grossstadtfamilie und so zog sie von Tübingen ins 900-Seelendörfchen Sent.

Alltagsbeobachtungen

Im Buch beschreibt die Schriftstellerin einen Jahreszyklus, der am 1. September 2009 beginnt. Die 58-Jährige nimmt die Leser in diesem Tagebuch mit auf Hunde-Spaziergänge, auf die Skipiste, zu Dorffesten mit Bratwürsten und in tiefsinnige Gedankengänge. Dabei beobachtet sie ihre Mitmenschen, die Umwelt, das Wetter, das einzigartige Licht und den Schnee mit den wechselnden Farben und Schatten sehr präzise.

Sie erzählt von ihrem Leben als Mutter, deren damals 7-jähriger Sohn aus einer deutschen Schule an die Senter Schule wechselte und fortan in Rätoromanisch unterrichtet werden würde. Der Junge lernt die neue Sprache mühelos, ebenso ihr Mann. Nur sie, deren Berufung das Schreiben, Beschreiben und Erzählen ist, tat sich schwer. «Die ersten Schritte in der neuen Sprache ging ich in Form von Gedichten an», erzählte sie freimütig. Dennoch fällt ihr das Rätoromanische bis heute nicht leicht.

Overath zeigte sich an der Lesung als herzliche Frau, und sie vermittelte ihre Art zu leben zu beobachten und den Kontakt mit der Engadiner Bevölkerung sehr anschaulich. Sie, die oft auswärts arbeitet und dennoch das überschaubare Dorfleben liebt, wo man sich kennt, wo man einander grüsst und zu Hause ist.

Nach Glattfelden kam sie direkt von einer Lesung aus dem deutschen Wolfsburg, wo sich 200 Leute einfanden. Nicht ganz so viele, ungefähr zehnmal weniger Menschen lauschten ihr im Saal des Gottfried Keller Zentrum. «Ich komme auch gerne zu Ihnen, in diesen familiären Kreis», betonte sie. Nach der Lesung fuhr Overath nach Hause. Nach Sent – ihrem Zuhause.

Dorf ohne Nagelstudio

Dass Angelika Overath in Sent eine neue Heimat gefunden hat, bestätigt sich unter anderem darin, dass die Familie sich um das Schweizer Bürgerrecht beworben hat. Die Familie, die früher drei Jahre in griechischen Thessaloniki lebte, im deutschsprachigen Raum tätig ist, hat im kleinen Sent eine neue Heimat und neue Freunde gefunden.

Die Autorin begründet dies unter anderem auch mit der Feststellung: «Grossstädte gleichen sich an. Das Besondere, Spezifische findet man heute in den Ort ohne Nagelstudio, Disco und Sushi Bar. Sie habe das Besondere in Sent gefunden. Mit einem Lächeln verrät die künftige Schweizer Bürgerin: «Das Einbürgerungsgespräch führte ich in Rätoromanisch.» (Zürcher Unterländer)