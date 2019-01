Skilager: Gut oder schlecht?

Flavio Zwahlen, Redaktor

Ich war zehnjährig, als ich zum ersten Mal ohne meine Eltern verreiste. Damals ging es ins Skilager. Unser Chalet befand sich irgendwo tief im Kanton Graubünden. Die Carfahrt, auf welcher ich mit Kaugummis gegen Reiseübelkeit ausgerüstet war, dauerte eine halbe Ewigkeit. Da­mals­ gab es noch keine Smart­phones, weshalb das Leben sowieso unglaublich langweilig war. Immerhin durften wir uns auf den kleinen Bildschirmen im Car den Film «Cool Runnings» ansehen. Die Handlung: Eine Bobmannschaft aus Jamaika nimmt an den Olym­pischen Winterspielen teil.

In den darauffolgenden Tagen konnte ich den Sportlern aus dem Film nachfühlen. Ich vermisste mein Zuhause und war es nicht gewohnt, auf mich allein­ gestellt zu sein. Wenn ich aber ans Skilager zurückdenke, überragen dann doch die posi­tiven Erinnerungen. Sonniges Wetter, feines Essen und ein gutes­ Unterhaltungsprogramm. Zum Glück wusste ich damals noch nicht, wie viel Spass Après-Ski macht, sonst hätte ich wohl einige Regeln gebrochen.

Cyprian Schnoz, Redaktor

Skilager gabs bei uns nicht. Wir Bündner Bergbuben und -mädchen kannten die Lager nur von den anderen, den Unterländern. Für uns, die wir im Bergdorf aufwuchsen, wäre ein Skilager ja auch etwas Komisches gewesen, waren wir doch den ganzen Win­ter in jeder freien Minute auf den Brettern, die ab und zu den Bein­bruch bedeuteten. Skifahren war Schulstoff. Doch statt vom Skilift hochgeschleppt zu werden, tschumpelten wir stundenlang bergan, die kanten­losen Latten auf den Schultern, um danach in fünf Minuten wieder im Tal unten anzukommen.

Mit den Skiliften kamen dann auch die Kinder aus dem Unterland. Ins Skilager. Was lachten wir doch schadenfreudig, wenn sich die ungeübten Flachland-Abfahrer am Hang schwertaten. Und manch ein indigener Pistenhirsch versuchte, die Unterländer Mädchen mit seinen rasanten Fahrten und waghalsigen Sprüngen zu beeindrucken. Am Ende war da aber wohl doch ein bisschen Neid dabei, hatten doch die Fremden das bessere Material – auch wenns nur Ski von Jugend + Sport waren.

Martin Liebrich, Redaktionsleiter

Als Kind war ich nie in einem Ski­lager – meine Eltern sind be­geisterte Skifahrer und die Fami­lien-Skiferien waren immer der erste Höhe­punkt des Jahres. Als Jugendlicher dann nahm ich aber teil an einem von der Kanti-Schülerorganisation organisierten, einwöchigen Lager ohne Lagerleiter.

Die Lager waren legendär: Jas­sen­ bis weit nach Mitternacht, morgens als Erste am Skilift und abends als Letzte auf der Piste. Auf dem Sessellift rauchten wir Brissagos, die oben gelöscht und auf der nächsten Bergfahrt wieder angezündet wurden. Wir wa­ren 18 oder 19, hielten uns für unzerstörbar und waren es ir­gendwie auch. Einmal versuchte ich einen Sprung über ei­nen Alpweg auf ei­nen darunter verlaufenden Alpweg. Bei der Landung verkantete ich, raste in eine Warntafel, die nachher zu Boden gebogen war, und kullerte rücklings einen 30-Meter-Steilhang hin­unter. Unten stand ich auf und fuhr weiter. Jetzt, 24 Jahre später, versuche ich, meine Kinder zu vorsichtigem Skifahren anzuhalten. Nur so, falls sie mal in ein Skilager gehen.

Manuel Navarro, Redaktor

Ich lernte Skifahren nicht in Lagern, sondern in den Sportferien, die wir jeweils im Welschland verbrachten. Ich ging zwar in die Skischule, aber aufgrund der Sprachbarriere würde ich mich in Sachen Schneesport als Autodidakt bezeichnen. Zum ersten Mal mit meinen Mitschülern auf den Brettern war ich deshalb erst im Gymnasium. Und nur für einen einzigen Tag, nämlich in Davos. Seitdem bereue ich es ein wenig, dass es bei mir in der Primarschule entweder keine Skilager gab oder dass ich dort nie dabei war. Denn der Tag im Schnee mit der gesamten Kantonsschule Oerlikon war eine unvergessliche Gaudi. Der Berg gehörte uns an diesem Tag. Viele meiner Mitschüler lernte ich von einer ganz anderen Seite kennen. Scheue Denker entpuppten sich als virtuose Carver, grossmaulige Sportskanonen als wenig elegante Schlittenfahrer. Und der gestrenge Mathelehrer bekam für mich menschliche Züge ab dem Moment, in dem er nach einem Sprung über eine Schneewehe höchst unsanft auf dem Allerwertesten landete. Allein­e schon deswegen war es ein singulär schöner Tag.

Barbara Gasser, Redaktorin

Einmal und nie wieder! Ich war ein einziges Mal im Schulskilager in der 5. Klasse. Es war einfach nur grässlich. Wir schliefen in einem riesigen Saal mit Kajütenbetten. Hinter den dunkelroten Samtvorhängen hatte sich der Staub von unzähligen Lagern angesammelt. Zum Frühstück gab es lauwarme Ovi und Konfibrote, was ich beides schon damals verabscheute. Zudem fror ich ständig. An all das er­innere ich mich so deutlich, als wäre es gestern gewesen. Ski gefahren bin ich zwar auch, jedenfalls versuchte ich es. Aber meine Ausrüstung liess zu wünschen übrig. Eine befreundete Familie überliess mir die ausrangierten Ski ihres Sohnes. Der Belag war so abgewetzt, dass ich am steilsten Hügel kaum ins Rutschen kam. Entsprechend diesen unverschuldet desolaten Fahrkünsten wurde ich dem Anfängerkurs zugeteilt. Welch eine Schande! Alle meine Freundinnen kamen in den höchsten Kurs, während ich mich mit den Tollpatschen rumquälen musste. Ein Wunder, dass ich nach diesen Erfahrungen heute eine begeisterte Skifahrerin bin. (Zürcher Unterländer)