So geht Musikunterricht via Livestream

Aufgrund der aktuellen Umstände und der täglich zunehmenden Verbote wird das öffentliche Leben immer eingeschränkter. Dies bringt neue organisatorische Aufgaben mit sich, welche gemeistert werden müssen. Eine Möglichkeit, Dinge noch durchzuführen, bietet das Internet. Jakub Dzialak, Inhaber der Musik-Akademie Dzialak & Söhne mit Hauptsitz in Bülach, hat genau dies erkannt und bietet seine Musikstunden online an. Auf diese Weise unterrichten er und sein Team jedoch nicht erst seit Beginn der Corona-Krise, sondern schon seit 2014. Die Akademie ist international bekannt, und so überrascht es nicht, dass auch die Schülerschaft multinational ist. Ausser zwei bis drei jährlichen Treffen unterrichtet der Violinist ausländische Schüler deshalb über das Internet und mit Videochats.

Willkommenes Neuland

Um auch seinen Studentinnen und Studenten, welche in der Region ansässig sind, weiterhin Unterrichtsstunden anzubieten, lehrt Dzialak sie die Kunst des Musizierens von nun an online. Obwohl dies für viele Neuland ist, zeigt sich Dzialak zufrieden, dass die Methode offen angenommen wurde. «Es gab nur wenige Gegenstimmen, aber wir haben nun mal ein klares Verbot, und irgendwie muss das Leben weiterhin funktionieren», sagt er.

Dass er dabei auf jahrelang angereichertes Vorwissen zurückgreifen kann, schätzt er sehr. Denn je nach Niveau des Schülers gestaltet sich auch der Unterricht anders. «Schlussendlich ist alles eine Frage der Kommunikation. Wenn jemand die Violine nicht richtig hält, kann ich zwar physisch nicht eingreifen, aber ich habe immer noch die Sprache und die Kraft der Erklärung, die mir helfen.»

In dieser Zeit ist ihm die Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig, vor allem wenn die Schüler ihr Instrument noch nicht lange spielen. Dies ist nicht nur in Anbetracht der modernen Unterrichtsform von grosser Bedeutung, Eltern würden ihre Kinder auch sonst in die Musikstunde begleiten. Dass sich momentan vielerorts die ganze Familie zu Hause befindet, welche den Studenten beim Üben stören könnte, sorgt ihn nicht, denn er erklärt: «Wir sprechen das Thema Übungszimmer schon in der Schnupperstunde an. Damit man in Ruhe ein Instrument üben kann, ist es optimal, wenn man sich zurückziehen kann.»

Auftritte ohne Publikum

Dzialak sieht in diesen Zeiten auch das Positive. Kinder hätten nun eine Beschäftigung mit dem Musizieren und sogar eine, die sie glücklich werden lasse. Er appelliert jedoch auch an alle, nicht zu vergessen, dass noch keine Ferien sind. Dies werde zu oft unterschätzt. Obwohl er viele kulturelle Anlässe und Konzerte absagen musste, schaut er optimistisch in die Zukunft. Zusammen mit seiner Frau Anna Dzialak-Savytska, Violinistin und Bratschespielerin, versuche er, den Menschen weiterhin noch eine Freude zu bereiten. Als «Innovation Duo» feilen die beiden an verschiedensten Stücken, welche sie live spielen oder vorab aufnehmen und auf ihren Internetkanälen hochladen wollen. Auch hier ist Dzialak wieder auf das Internet angewiesen, und so ist es verständlich, wenn er hofft, dass das Netz weiterhin durchhält.