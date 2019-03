So kämpft Swiss gegen Verspätungen

Schlechtes Wetter, verpasste Anschlüsse, verstopfte Luftstrassen, streikende Air-Traffic-Controller und fehlende Kapazitäten an den Flughäfen – dass ein Flugzeug verspätet ist, kann viele Gründe haben. Entsprechend häufig treten Verspätungen auch auf. Im Sommer 2018 wurden in Europa 25,6 Millionen Verspätungsminuten generiert, 61 Prozent mehr als im Vorjahr; davon betroffen waren insgesamt 350 Millionen Passagiere. Bei der Swiss waren es rund 25 Prozent der Flüge, die sich um 15 Minuten oder mehr verspätet haben. Das betriebsinterne Ziel, das bei 80 Prozent pünktlichen Flügen festgelegt worden war, ist damit deutlich verfehlt.

«Nur eine Schnelllösung»

Der Sommer 2019 soll nun bessere Werte bringen. «Und es geht dabei nicht darum, dass wir einfach mit dem Finger auf Europa zeigen», sagte Marcus Schnabel, Head of Operations Planning and Control bei der Swiss, gestern im Rahmen eines Pressetermins am Hauptsitz der Airline. «Wir haben sehr wohl gemeinsam mit unseren Partnern, Flughafen und Skyguide, einiges an Hausaufgaben selber zu erledigen.» So habe die Swiss mit Blick auf die Sommeragenda 2019 verschiedene Massnahmen geplant. Zunächst werde man die Zahl der Reserveflugzeuge an den Standorten Genf und Zürich erhöhen. «Des Weiteren werden wir die Bodenzeiten der Flieger im Ausland anpassen.» So entsteht schlicht ein grösserer Verspätungspuffer. Für eine Airline ist das immer auch ein finanzieller Aufwand, denn ein Flugzeug, das am Boden steht, kostet: Die Verlängerung der Turnarounds sowie weitere Massnahmen machen gemäss Schnabel insgesamt einen zweistelligen Millionenbetrag aus.

Diese weiteren Massnahmen betreffen interne Abläufe, ein Aufstocken des Personals in den operativen Bereichen oder die Kundenkommunikation. «Alles zusammen ist aber nur eine Art Schnellösung», sagte Schnabel. Ganz alleine werde auch die Swiss die Verspätungen nicht in den Griff bekommen. So sei nicht zuletzt auch die Politik gefordert. Denn dass sich am Flughafen Zürich 14,5 Prozent aller Flüge bloss aufgrund der Kapazitäten verspäten (Airport-Slot-Delay), das habe mit den komplexen An- und Abflugrouten zu tun. Und diese hängen am nicht umgesetzten Betriebsreglement.

Die Strassen über Europa

Nicht zuletzt wird auch auf europäischer Ebene am Problem der Flugverspätungen gearbeitet. So sieht die Eurocontrol für 2019 eine gewisse Umverteilung auf den Luftstrassen vor: Während die Hauptachsen über dem Kontinent wie eine Art Autobahn besser ausgelastet werden sollen, wird alles, was diese Achsen kreuzt, auf niedrigeren Flughöhen geführt. Marcus Schnabel machte bei seinen Ausführungen aber auch keinen Hehl daraus, dass die Koordinationsarbeit innerhalb Europas durchaus Verbesserungspotenzial hat – und zwar insbesondere was die Flugverkehrskontrolle angeht. So würden die einzelnen Sektoren teils noch immer mit unterschiedlicher Technik arbeiten. Und bei Personalengpässen könnten sich die Sektoren so nicht rasch genug gegenseitig aushelfen.

Bleibt die Frage, wie viele Swiss-Flüge im Sommer 2019 verspätet sein werden. Da gab sich Schnabel vorsichtig optimistisch: «Ich gehe aufgrund all der eingeleiteten Massnahmen von einer Stabilisierung oder gar von einer leichten Verbesserung aus.»

(Zürcher Regionalzeitungen)