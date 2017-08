So werden gute Velofahrer gemacht

Diesen Lerneffekt an einem so grossen Anschauungsobjekt gibts nicht alle Tage – vor allem nicht während des «normalen» Schulunterrichts. Plötzlich durchbricht ein lautes Hupen die Stille auf der beschaulichen Schulanlage Hatzenbühl am Dorfrand von Nürensdorf.

Vor dem riesigen Kieslastwagen mit dem langen Auflieger zucken ein paar Kinder kurz etwas erschreckt zusammen. Am Steuer sitzt eine Viertklässlerin, die sich gerade übers Steuerrad reckt und knapp nach vorne blicken kann.

Einen Meter vor dem 40-Tönner springen derweil ihre Mitschülerinnen in die Höhe und winken mit den Armen in Richtung ihrer Kameradin. «Da vorne steht ihr in einem toten Winkel. Dort sieht man euch von oben nicht», erklärt Robert Jaeggi den Schülern.

Die Primarschüler von Nierensdorf wurden "velofit" getrimmt. Bild: Balz Murer

Er ist zuständiger Arbeitssicherheits-Instruktor beim Unterländer Bauunternehmen Eberhard und sorgt ansonsten am riesigen Firmenstandort in Oberglatt dafür, dass die Kollegen möglichst unfallfrei durch den Arbeitsalltag kommen. Aber an diesem Mittwochnachmittag instruiert er nicht die Grossen, sondern für einmal die ganz Kleinen.

Stille, beeindruckte Schüler

32 Viertklässler aus den beiden Primarschulhäusern im Sunnerain in Birchwil sowie aus dem Ebnet in Nürensdorf kommen im Laufe des Nachmittags an diesem Posten vorbei. Die Kinder nehmen am kostenlosen «Velo-Fit-Tag» teil, der heuer zum sechsten Mal vom Elternrat organisiert worden ist.

Seit Beginn dieses Schuljahres sind die Kleinen erstmals selbständig mit ihren Zweirädern unterwegs zur Schule. Bislang wurden manche von ihnen vom Schulbus abgeholt, aber das ist nun vorbei.

«Auch Eltern haben schon gestaunt und sind etwas bleich geworden»



Deshalb will auch der Fachmann für Arbeitssicherheit die Kinderschar für einen sicheren Schulweg – fortan auf dem Velo – fit machen. Chauffeur Mike Stämpfli lässt die Schülern im Cockpit des Lastwagens die ringsum stark eingeschränkte Sicht von hinter dem Steuer gleich selber erleben.

Plastikbänder draussen zeigen derweil, welche Bereiche nicht einsehbar sind. «Da dürft ihr nicht stehen, wenn der Lastwagen am Rotlicht hält», sagt Kollege Jaeggi draussen. Die Kinder nicken still und sind beeindruckt. «Auch Eltern haben schon gestaunt und sind etwas bleich geworden», erzählt der Fachmann später.

Gratis-Check und Geschenke vom örtlichen «Velo-Lade»

Zu sicheren Velofahrerm werden die Nürensdorfer Kinder auch dank Grundwissen und Tipps der Kantonspolizei, bevor die Mädchen und Buben in Gruppen zum Velo-Check nach draussen kommen. Die kurze technische Überprüfung der Velos nimmt Roman Gschwend vom örtlichen «Velo-Lade» vor. So manches flickt er gleich vor Ort.

«Wir haben erst vor eineinhalb Jahren im Dorf eröffnet, aber sind schon gut verankert hier. Wenn ich etwas für die Velo fahrende Jugend tun kann, dann mache ich das in dieser Form gerne», sagt der Velohändler, der auch Velozubehör als Geschenk für die Teilnehmer gesponsert hat.

«Die allermeisten Viertklässler waren heute hier, obwohl es ja nicht obligatorisch war.»



Nebst einem weiteren Posten in der kühlen Sporthalle, wo der Ex-Radballer Heinz Schläpfer mit Spezialvelos aufwartet, gibts auch einen Parcours mit grosser Wippe auf dem Pausenplatz des «Hatzi». Und auf dem roten Platz hat der ehemalige Mountainbikerennfahrer Uwe Trummer eine noch schwierigere Geschicklichkeitsprüfung aufgebaut.

«Hier müsst ihr den Fussball vom Velo aus direkt während der Fahrt ins Goal kicken», zeigt er den Kids vor. Es geht durch einen Slalom über ein Holzpalett und Hindernisse, um am Ende auch noch mit nur einer Hand am Lenker Bälle aufzunehmen und diese in einen Eimer zu werfen. «Das schärft die Sinne und sorgt für ein besseres Gefühl für das Velo», erklärt der Bikeguide, der unter dem Motto «Fit for Trails» auch Fahrtechnikkurse für Erwachsene anbietet und Biketouren im Ausland organisiert.

Organisatorin und Elternratspräsidentin Marissa Damerau freut sich über das rege Interesse und der Teilnehmer: «Die allermeisten Viertklässler waren heute hier, obwohl es ja nicht obligatorisch war.»

(Zürcher Regionalzeitungen)