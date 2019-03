So wohnt es sich künftig im Guss-Areal

Für 1800 Franken pro Monat inklusive Nebenkosten ist Wohnung zu haben: 72 Quadratmeter gross, mit einer 12 Quadratmeter grossen verglasten Loggia. Das Wohnzimmer ist mit Eichenparkett ausgestattet, die Küche in puristischem Schwarz und Weiss gehalten. Im Bad herrscht die Farbe Taubengrau vor. Waschmaschine und Tumbler sind ebenso in die Wohnung integriert wie grosszügige Wandschränke im Eingangsbericht. Raumhohe Fenster sorgen für viel Licht. Das Schlafzimmer ist auf den begrünten Innenhof ausgerichtet. Die Zweieinhalb-Zimmerwohnung ist eine von zwei Musterwohnungen, die am Samstag am Tag der Offenen Tür im Guss-Areal besichtigt werden konnte.

Lucas Maurhofer aus Glattfelden interessiert sich für eine solche Wohnung. «Mir gefallen grundsätzlich grosse Wohnüberbauungen wie diese.» Der junge Mann könnte sich durchaus vorstellen, hier einzuziehen. «Die Lage ist gut, um an meinen Arbeitsort Wallisellen zu gelangen. Ich müsste dann nicht mehr jeden Tag durch den Hardwald fahren.» Auch von der Qualität der Wohnungen zeigt er sich angetan. «Die Küche passt mir, und die Plättli im Bad gefallen mir sehr gut.»

Sorge mache ihm einzig die Einschränkung, dass er unbeschränkt mit dem Auto ins Areal ein- und ausfahren könnte. Wegen der guten Erschliessung wurde dem ganzen Quartierplangebiet Bülach Nord ein Mobilitätskonzept auferlegt.

Insgesamt 343 Wohnungen

Mariana Schwager, Projektleiterin der Firma Privera, relativiert. Es gebe 249 Parkplätze für die ganze Überbauung. Man ziele darauf ab, dass viele Mieterinnen und Mieter bewusst die Lage zum nahe gelegenen Bahnhof schätzen und den öffentlichen Verkehr bevorzugen würden. So sei es für Autofahrerinnen und -fahrer durchaus möglich, mehrmals am Tag ein- und auszufahren. Maurhofer ist beruhigt, doch will er vor einer allfälligen Unterzeichnung des Mietvertrags nochmals darüber schlafen.

343 Wohnungen sind es, welche in drei Etappen vom 1. September bis zum 1. November dieses Jahres vermietet werden sollen. Nebenan, im Parterre des Wohnkomplexes Hardhof, ist eine Viereinhalb-Zimmerwohnung fixfertig eingerichtet. 125 Quadratmeter, zwei verglaste Loggien, ein Gartensitzplatz – Mietpreis 2690 Franken inklusive. Die drei Schlafzimmer sind in Richtung Innenhof angelegt, die Loggien und der Gartensitzplatz in Richtung Bahnhof. In dieser Wohnungsgrösse gibt es zwei Nasszellen.

Hundert Wohnungen schon weg

«Unser Zielpublikum ist altersmässig durchmischt», sagt Mariana Schwager. Dank der verschiedenen Grössen der Wohnungen – von eineinhalb bis fünfeinhalb Zimmern – und der unterschiedlichen Grundrisse sollen möglichst viele Interessierte angesprochen werden. 30 Prozent der Wohnungen seien bereits vermietet.

Die Bülacher Elisabeth und Christian Frei schauen sich aus Interesse in den beiden Musterwohnungen um. «Wir denken an unsere Jungmannschaft und sind auf Ideensuche», sagt Elisabeth Frei. Der Grundriss der Viereinhalbzimmer-Wohnung spreche sie an. «Die Wohnungen sind zentral gelegen. Für die Jungen ist es wohl nicht relevant, dass sie direkt an der Hauptstrasse liegen und man vielleicht den Lärm der Eisenbahn hört.»

