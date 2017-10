Spar verlässt die Altstadt unfreiwillig

Auf dem Weg zum Bahnhof schnell ein paar Kartoffeln, eine Flasche Wein oder ein Stück Käse besorgen. Das kann man heutein der Bülacher Altstadt im Spar-Markt an der Bahnhofstrasse 3. Im neuen Jahr wird sich die Kundschaft eine andere Einkaufsmöglichkeit suchen müssen. Spar verlässt die Innenstadt. Grund für den Wegzug ist nicht der mangelnde Umsatz. «Wir ­hätten diese Filiale gerne weiterbetrieben», erklärt Silvia Manser, Mediensprecherin des Unternehmens. In diesem Fall wäre ­allerdings ein Umbau notwendig gewesen. Umgebaut wird nun, doch der Firma Spar wurde vom Vermieter gekündigt.

Ungewisse Zukunft

Derzeit sucht das Unternehmen in und um Bülach nach einem neuen Standort. «Für die von der Schliessung betroffenen Mitarbeitenden versuchen wir momentan, eine Anstellung in den umliegenden Spar-Märkten zu finden», sagt Manser. Auch die Kundschaft werde auf andere ­Anbieter ausweichen und dabei meist einen Umweg in Kauf nehmen müssen. Einige dürften das zentral gelegene Geschäft vermissen, hat es doch auch im Internet zahlreiche positive Bewertungen erhalten. So schreibt etwa eine Bülacherin: «Hat alles, was man für den Grundbedarf braucht. Sehr freundliches und hilfsbereites Personal.» Ein anderer Kunde findet: «Die Lage ist perfekt zum Einkaufen. Wir gehen dort gerne vorbei.»

Zentrum bleibt ein Thema

Stadtpräsident Mark Eberli (EVP) bedauert die Schliessung der Spar-Filiale: «Leere Ladenflächen sind für eine Stadt nie gut.» Gleichzeitig zeige diese Entwicklung, dass Bülach mitder Stadt-Werkstatt «Lebendiges Zentrum und attraktives Kleingewerbe» ein topaktuelles Thema aufgreife. «Am 25. November haben Bevölkerung und Gewerbe die Möglichkeit, ihre Ideen und Wünsche zur Stärkung des Zentrums einzubringen», sagt Eberli.

Auch Mischa Klaus, Präsident der Altstadt Bülach, sagt: «Jeder Laden, der geht, ist für das Zen­trum ein Verlust.» Andererseits sei ein Kommen und Gehen von Unternehmen etwas Normales: «Es entsteht dabei stets die Option für etwas Neues. Und das ist positiv.» Als neuen Mieter an der Bahnhofstrasse 3 sähe Klaus am liebsten einen «regional verankerten Grossverteiler». Die Zen­trumslage und die hauseigenen Parkplätze seien gute Argumente für einen neuen Mieter, findet Klaus.

Auch bei der Firma Spar scheint man nach wie vor überzeugt vom Standort: «Sollte es nach dem Umbau in der Liegenschaft an der Bahnhofstrasse 3 erneut ein Ladenlokal geben, werden wir eine Rückkehr in Erwägung ziehen», sagt Manser.

Vermieter sagt nichts

In der gleichen Liegenschaft, dem ehemaligen ZKB-Gebäude, ist das Statthalteramt Bülach eingemietet. Dieses hat offensichtlich keine Kündigung erhalten. Der Mietvertrag wurde um wei­tere fünf Jahre verlängert, wie die «Unterland-Zeitung» schreibt.

Die Liegenschaft an der Bahnhofstrasse 3 gehört dem Bülacher Architekturbüro Oskar Meier AG. Dort mochte trotz mehrfacher Anfrage niemand darüber Auskunft geben, wie es mit der Liegenschaft weitergeht.

Ein Statement der Firma prangt dafür am Baugerüst des Gebäudes: «Erfolgsflächen zu vermieten» steht auf einem Transparent. (Zürcher Unterländer)