Spargelkraut müsste dreimal höher sein

Dem Regenwetter zum Trotz stapfen in diesen Tagen ein halbes Dutzend Menschen auf den Spargelfeldern der Jucker-Farm in Rafz herum und zupfen Unkraut aus der Erde, das unter den kniehohen Spargelpflanzen hervorlugt. Um diese Jahreszeit müsste das Feld freilich ein anderes Bild abgeben: Das Spargelkraut müsste so hoch sein, dass sich selbst die Mitarbeiter dazwischen verstecken könnten. Es wäre die Zeit, in der die Pflanzen mit dem Sonnenlicht Energie für den Herbst und Winter tanken.

Der Anblick ist das Ergebnis der Superzelle, die in der Nacht auf den 2. August über das Rafzerfeld fegte und so viel Hagel abwarf, dass zahlreiche Hektaren Spargel- und Kürbisfelder sowie Beerensträucher der Farm immensen Schaden davontrugen.

Triebe sind nachgewachsen

«Einen solchen Hagelsturm habe ich in gut zwanzig Jahren nicht erlebt», schildert der Produktionsleiter Walter Pfister. Beim Spargel sind rund sieben Hektaren vom Sturm betroffen. «Zwar sind hier in der vergangenen Woche schon viele Triebe nachgewachsen», sagt Pfister und zeigt über das Feld, «und diese werden bis Ende August weiterwachsen.» Danach zieht die Pflanze die Energie in die Wurzeln zurück. «Ob das für gute Spargel­erträge ausreicht, ist schwierig vorherzusagen. Wir werden das erst mit der Ernte zwischen Mitte April und Ende Juni 2018 klarer sehen.»

Er könne deshalb nicht voraussagen, wie gross die finanziellen Einbussen sein werden. In dieser Unsicherheit besteht aber das eigentliche Problem für den Betrieb, der in erfolgreichen Erntejahren bis zu 80 Tonnen Spargel verkaufen kann.

Auf den Kürbisfeldern schätzt Pfister die Ernteverluste auf rund 25 Prozent, bei den Heidelbeeren gar auf rund 40 Prozent. Die Herbsthimbeeren, die nicht überdacht und noch nicht geerntet waren – rund die Hälfte aller Bestände –, seien ebenfalls kaum zu retten. «Ich will nicht klagen, für einen grösseren Betrieb ist das leichter verkraftbar», hält Pfister fest. Geschmerzt habe der Anblick trotzdem. (Zürcher Unterländer)