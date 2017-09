«Sparsamkeit schadet dem Fahrspass nicht»

Patrick Ritch, wie kommt man auf die Idee, an einer solchen Rallye teilzunehmen?

Patrick Ritch: Mein Kollege Thierry Grünberger hat ein Inserat in der Zeitung entdeckt. An diesem Tag sassen wir gemeinsam im Cockpit und er hat mich gefragt, ob ich bei der Rallye dabei bin. Ja, und dann sind wir in diesem Abenteuer gelandet. Wir wollten einfach Spass haben, und das ist uns wirklich gelungen.

Und wie sah ihr Training aus?

Wir haben uns im Vorfeld natürlich sehr viele Gedanken gemacht. Als erstes haben wir die Betriebsanleitung des Seat Leon runtergeladen und uns überlegt, was es für Tricks und Kniffe gibt. Wir haben uns dann entschieden den Reifendruck auf das Maximum zu erhöhen und alle Assistenten auszuschalten. Abgesehen davon konnten wir aber nicht zu viel trainieren, weil wir nicht wussten, was uns im Wettkampf erwartet, vor allem nicht bei den einzelnen Challenges.

Was muss man sich unter diesen Challenges vorstellen?

Das waren abwechslungsreiche und witzige Herausforderungen. Sie reichten vom Schlüsseltauchen im Aquarium mit glibberiger Masse bis hin zum Zeitfahren auf der Rennstrecke in möglichst gleichmässigem Tempo. Bei anderen Challenges waren Kraft und Geschicklichkeit gefragt. Die Resultate haben das Klassement dann jeweils durcheinandergewirbelt.

Zu Beginn lagen Sie und Ihr Kollege Thierry Grünberger etwas zurück. Wie haben sie am Ende den Sieg geholt?

Wir waren zwar bei den Etappen jeweils hinter dem Tessiner Team, konnten das aber auf der Fahrstrecke wieder herausholen. Wir haben uns beim Autofahren wirklich sehr konzentriert und alles ausgeschaltet, kein Navi, keine Belüftung, keinen Spurassistenten. Wir sind das wirklich möglichst ökonomisch und ökologisch angegangen. Das hat uns dann im Schlussspurt den Sieg gebracht.

Sie beide arbeiten als Piloten. War das ein Vorteil?

Es hat uns auf alle Fälle einiges gebracht. Wir konnten uns auf unsere gute Teamarbeit verlassen. Wir sind es gewohnt, auch in Stresssituationen team- und lösungsorientiert zu handeln. Hin und wieder haben wir uns auch mal angezickt, aber nach einem Handschlag war alles wieder gut.

Haben Sie Tipps für Autofahrer, welche möglichst umweltschonend unterwegs sein möchten?

Es schadet tatsächlich nicht, die Reifen möglichst stark aufzupumpen. Das verringert die Rollreibung. Wenn man nicht auf die Heizung, die Lüftung oder das Navi angewiesen ist, kann man diese auch ausschalten. Wer bergab fährt, kann die Motorbremse benützen. Der Fahrspass bleibt der Gleiche.

Welche Erinnerungen behalten Sie an Ihr Abenteuer – abgesehen vom gewonnenen erdg- und biogasbetriebenen Auto?

Es war für uns beide eine einmalige und unfassbar abwechslungsreiche Erfahrung. Wir haben die Schweiz von ihrer schönsten Seite gesehen. Es hat wirklich riesig Spass gemacht. das Ganze mit dem Sieg zu krönen, das war wirklich geil. Wie werden uns gerne an diese vier Tage erinnern und immer wieder davon erzählen .

Wie sieht es mit weiteren Wettbewerben aus? Zum Beispiel mit einer Rallye, bei der Sie beide mal so richtig aufs Gas drücken dürfen?

Dieser Herausforderung würden sich mein Teamkollege und ich mit Sicherheit gerne stellen. Auch wenn wir nicht wissen, ob wir gute Rallye-Piloten wären. Ich wäre auf jeden Fall sofort dabei. Jetzt möchte ich aber erst mal die Leistung meines Siegerautos testen. (Zürcher Unterländer)