Spital Bülach zieht gegen Kanton vor Gericht

Jammern wolle er eigentlich nicht. Das betont Rolf Gilgen, CEO des Spitals Bülach, wenn man mit ihm über die jüngsten Entwicklungen im Gesundheitswesen spricht. Er will also nicht klagen – aber er will auch nichts schönreden. «Auf die Spitäler wird Druck gemacht», sagt er. Jüngst hat der Regierungsrat die Spitallisten für das Jahr 2018 aktualisiert und dabei unter anderem neu Mindestfallzahlen für Operateure in bestimmten Fachgebieten eingeführt. Das hat für Gilgen das Fass zum Überlaufen gebracht: Er kündigt an, dass das Spital Bülach bis nächste Woche Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht gegen den Regierungsratsbeschluss einreichen wird.

Kanton kosten ambulante Behandlungen weniger

Konkret geht es dabei darum, ob der Regierungsrat überhaupt ­dazu legitimiert ist, Chirurgen in bestimmten Fällen eine gewisse Mindestanzahl vorzuschreiben oder ihnen andernfalls die Erlaubnis für eine gewisse Operation zu verweigern. «Die Idee an und für sich ist schon umstritten», erklärt Gilgen und macht einen Vergleich: «Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Regelung, wonach nur noch Hamburger braten darf, wer täglich50 Stück schafft. Der Mitarbeiter einer Fast-Food-Kette schafft das spielend. Wollen Sie das Hamburgerbraten einem Spitzenkoch mit «Michelin»-Sternen verbieten, weil er nur ab und zu einen Burger zubereitet?» Es sei schon klar, dass bei gewissen komplexen Spezialeingriffen wie Herzoperationen die Erfahrung wichtig ist. Aber viele Eingriffe, zum Beispiel eine Brustkrebsoperation, beherrsche ein Operateur in der ­Regel allein aufgrund seiner Aus- und Weiterbildung. Die Anzahl Operationen sei bei einfacheren Eingriffen mit Bezug auf die Qualität weniger relevant. Für Gilgen ist nicht nachvollziehbar, dass für einen Operateur bei den eher einfacheren Brustkrebsoperationen eine Mindestfallzahl von 50 gilt, während bei den komplexen Herzoperationen lediglich eine minimale Fallzahl von 12 verlangt wird.

Für den Spitaldirektor ist auch nicht erwiesen, dass durch das Festlegen von Mindestfallzahlen die Qualität der Behandlung steigt. «Für solche Behauptungen findet man fast immer eine Studie, wenn man danach sucht. Von den beiden, die der Regierungsrat in seinem Beschluss erwähnt, wurde eine davon von der Regierung bei der Zürcher Hochschule für Wissenschaften in Auftrag gegeben. Die andere Studie stammt von einem Arzt mit Erfahrungen aus der Privatklinik Hirslanden, die eine entsprechende Optik in die Debatte mit einbringt.» Aber eigentlich wolle er sich gar nicht auf einen Studienstreit einlassen. «Meiner Meinung nach gibt es momentan einfach keinen Grund, an der Qualität der Spitäler rumzuschrauben. Sie ist bereits sehr gut.»

Für Gilgen ergibt darüber hin­aus noch ein weiterer Punkt wenig Sinn: Die Regelung mit den Mindestfallzahlen betreffe nur die stationären Behandlungen. Diese machen aber nur 21 Prozent der Kosten im Gesundheitssystem aus. Interessant dabei ist, dass die Abgeltung für eine ambulante Behandlung anders als diejenige einer stationären verteilt ist. Bei einem stationären Fall übernimmt der Kanton 55 Prozentder Kosten, die anderen 45 übernimmt die Krankenkasse. Bei einem ambulanten – und dadurch tendenziell günstigeren – Fall übernimmt die Krankenkasse die gesamte Bezahlung. «Würde es nur um die Qualität gehen, müsste man doch dieselben Regeln auch bei den ambulanten Behandlungen anwenden», so Gilgen.

Ist die Qualitätssteigerung wirklich die treibende Kraft?

Gilgen mutmasst, dass vielleicht nicht nur die Qualität der Behandlung entscheidend für den Regierungsratsbeschluss gewesen war. Er will nicht ausschliessen, dass der Kanton eigentlich die Anzahl Spitäler längerfristig reduzieren will, um so die Kosten zu senken. Das Spital Bülach erhofft sich nun, dass vor Gericht einige Sachen geklärt werden. Es gehe unter anderem darum, ob der Regierungsrat befugt ist, den Spitälern derart weitreichende Auflagen zu machen, welche die Spitalführung stark einschränken. Grundsätzlich wehre er sich gegen eine eigentliche Regulierungswut, sagt Gilgen. «Wir haben ein Mass an Regulierung erreicht, welches den Alltag für die Spitäler mehr und mehr erschwert.» Und gerade Regional­spitäler wie Bülach seien davon betroffen.

Gilgen befürchtet, dass die Regionalspitäler immer weniger spezialisierte – und damit auch lukrative – Behandlungen anbieten können. Wodurch es für sie schwieriger würde, wirtschaftlich zu funktionieren. «Im schlimmsten Fall führt das dazu, dass regionale Spitäler geschlossen werden. Und sich die Gesundheitsversorgung auf einige grosse Zentren wie Universitätsspital oder Triemli konzentriert.» Das sei, ist Gilgen überzeugt, wohl kaum im Interesse des Unterlandes. (Zürcher Unterländer)