Spitalwaldhütte bis auf Grundmauern niedergebrannt

Kurz nach 3.30 Uhr am frühen Samstagmorgen ging bei der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass in einem Waldstück in Bülach eine Hütte in Flammen stünde. Die daraufhin ausgerückten Rettungskräfte trafen die Spitalwaldhütte im Vollbrand an.

Die Feuerwehr begann sogleich mit den Löscharbeiten und konnte ein Übergreifen der Flammen auf den umliegenden Wald verhindern. Die Hütte brannte jedoch bis auf die Grundmauern nieder.

Hoher Sachschaden

Die Brandursache ist noch unklar und wird durch Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich untersucht. Wie die Kapo am Samstag mitteilt, kann der Sachschaden noch nicht beziffert werden, dürfte aber 100‘000 Franken übersteigen.

(ahu)