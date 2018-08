Sprössling hebt auf Vaters Spuren ab

Dunja und Flavio Stragiotti und ihre drei Kinder verbrachten das vergangene Wochenende am 41. Surf und Kite Marathon am Silvaplanersee bei St. Moritz, wo der 10-jährige Sohn Gian Andrea am Wettbewerb teilnahm und sein grosses Talent in der Trendsportart aufblitzen liess. Mit dem Kite Hydrofoil, welches mit einem unter dem Board montierten Flügel fährt, hebt der Fahrer ab einem gewissen Tempo aus dem Wasser. «Dadurch ist es möglich zu Kiten und extreme Upwindkurse zu fahren», erklärt Vater Flavio Stragiotti die junge Sportart. Videos auf Instagram zeigen den Zehnjährigen bei gewagten Sprüngen und Tricks.

Sein höchster Sprung mass beachtliche 9,4 Meter. «Es ist ein berauschendes Fahren und verlangt gleichzeitig grosse Konzentration», erklärt der Primarschüler aus Birchwil. Angst dürfe man keine haben, aber Respekt und das Gespür für die Gefahr.

Talent schon früh erkennbar

Ursprünglich übte Vater Flavio den Sport aus. Durch aufmerksames Beobachten erwachte im Sprössling der Wunsch es ihm gleich zu tun und bald eiferte Klein Gian Andrea dem Papa nach. «Ich fand es super wie er mit Wind und Wasser spielt und kämpft», erklärt Gian Andrea seine Faszination und fügt hinzu: «Alles was ich gelernt habe, hat mir mein Vater beigebracht.» Einen Trainer brauche er nicht, mit Papas Tipps mache er grosse Fortschritte.

«Schon als Gian Andrea zum ersten Mal auf einem Brett stand, war klar zu erkennen, dass er mit dem Sportgerät eine Einheit bildet“, erinnert sich sein Vater. „Es bewegte sich sicher und war stets ungewöhnlich schnell unterwegs.“

«Angst darf man keine haben, aber Respekt und das Gespür für die Gefahr», sagt der Nürensdorfer über seine Sportart. Foto: PD

So oft es geht, verbringt die Familie die Wochenenden am Silvaplana- oder dem Walensee. Beide Gewässer weisen ideale Windverhältnisse auf. In den Ferien geht es oft ans Meer, im nächsten Frühling nach Südafrika, wo die Familie einige Jahre lebte.

Als Trockenübung turnt der Fünftklässler stundenlang Salti vor- und rückwärts auf dem Trampolin. Damit trainiert er Koordination, Kraft und Beweglichkeit. Voraussetzungen die unabdingbar sind.

Fördern – nicht überfordern

Gian Andreas Zwillingsbruder Angelo widmet sich mit Begeisterung dem Unihockey, die ältere Schwester Samira geht ins Kunstturnen. Jedes Kind darf den Sport ausüben für den es sich entschieden hat, und wird von der Familie nach Kräften unterstützt. Ausserdem lernen alle drei Kinder Klavier spielen, darauf legen die Eltern wert. «Wir wollen unseren Nachwuchs sportlich und musisch fördern, und die Freude daran vermitteln», sagt Mutter Dunja Stragiotti.

Noch weiss niemand, wohin Gian Andreas sportlicher Weg hinführt. Sein grosses Ziel ist 2024, wenn Kite Hydrofoil Racing erstmals offizielle olympische Disziplin wird. Vorerst jedoch hat die Schule Priorität. «Mein Ziel ist der Profisport, ich kann mir aber auch vorstellen, als Informatiker in einem normalen Beruf zu arbeiten», umreisst Gian Andrea seine Zukunftspläne.

Dunja und Flavio Stragiotti unterstützen ihren Sohn, wollen ihn aber nicht überfordern. «Gian Andrea soll mit Freude an der Sache seinen Weg machen», erklärt seine Mutter. «Für ihn ist alles möglich», sagt Flavio Stragiotti. Über eine Tatsache ist sich sein Vater aber ganz sicher: «In wenigen Jahren wird er uns allen um die Ohren fahren und fliegen.»

Instagram: @flying_gianandrea (Zürcher Unterländer)