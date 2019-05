Staatsanwaltschaft sieht die Ehre von Lienhart nicht verletzt

Es sei «unschön», was er nun am Ende der Bülacher Parlamentssitzung verkünden müsse, sagte Gemeinderat Hans Schmid (SVP) am Montagabend. Konkret gehe es um einen Disput zwischen seinem Parteikollegen Stefan Basler und Stadtrat Hanspeter Lienhart (SP), mit dem sich jüngst die Staatsanwaltschaft beschäftigen musste.

Basler war bis vergangenen Sommer Gemeinderat, wechselte dann jedoch in die Sozialbehörde.

Entbrannt war der Streit der Politiker um den Wydhof, einen landwirtschaftlichen Betrieb, den die Stadt Bülach im August 2013 zum Preis von 2,1 Millionen Franken kaufte, weil er ihn als strategisch bedeutsam eingestuft hatte. Lienhart vertrat an einem Wahlpodium den Standpunkt, der Wydhof werfe keine Rendite ab.

Ein Leserbrief mit juristischem Nachspiel

Daraufhin bezichtigte ihn Basler in einem im April 2018 auch dem «Zürcher Unterländer» zugestellten und in der «Unterlandzeitung» veröffentlichten Leserbrief der Lüge. Weiter schrieb Basler, Lienhart habe im Wahlkampf Un- und Halbwahrheiten verbreitet: «Dabei vergisst er selber, dass er es nicht so genau nimmt mit der Wahrheit.»

Der Leserbrief veranlasste Lienhart am 11. April zu einer Stellungnahme im Bülacher Parlament. Dabei hielt er an seiner Aussage fest, der Wydhof werfe keine Rendite ab, und verdeutlichte dies mit Zahlen. Basler konterte an der gleichen Sitzung, sein Leserbrief sei vor allem die Antwort auf Lienharts Vorwürfe während eines Wahlpodiums. Dass dieser ihm juristische Schritte androhe, sei ein Beweis für die Dünnhäutigkeit Lienharts, so Basler damals.

Basler geht nicht auf Spenden-Deal ein

Sechs Wochen später reichte Lienharts Anwalt tatsächlich Strafanzeige gegen Basler ein, unter anderem wegen Verleumdung. Zuvor hatte er angeboten, auf eine Strafanzeige zu verzichten, falls Basler 2500 Franken an die Schweizerische Flüchtlingshilfe spenden und sich in der «Unterlandzeitung» öffentlich entschuldigen würde. «Ich wollte dem Leserbriefschreiber Hand bieten für eine gütige Einigung», sagt Lienhart dazu heute.

Basler ging darauf nicht ein. Er sagt, auch er habe sich um eine aussergerichtliche Lösung bemüht, diese sei von Stadtrat Lienhart jedoch abgelehnt worden. Am 22. November wurde Basler von der Polizei einvernommen.

Nun hat die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland entschieden, nicht auf die Strafanzeige einzutreten. Die Begründung: In den schriftlichen Äusserungen Baslers sei kein strafrechtlich relevantes Verhalten zu erkennen.

Lienharts Reaktion und Baslers Rücktrittsforderung

«Die Äusserungen sind nicht geeignet, einen durchschnittlich empfindlichen Menschen in seinem Ehrgefühl derart zu verletzen, dass sich eine strafrechtliche Verfolgung des Beschuldigten rechtfertigt», schreibt die Staatsanwaltschaft. Die Verfahrenskosten zahlt die Staatskasse. Gegen diesen Beschluss wurde keine Beschwerde erhoben.

«Offensichtlich muss man sich als Politiker den Vorwurf der Lüge gefallen lassen, auch wenn klar ist, dass dies nicht stimmt», sagt Lienhart zum Urteil.

Seine Aussage bezüglich Wydhof stimme auch heute noch: «Auf Verlangen der Finanzdirektion des Kantons Zürich musste nach dem Kauf rund eine Million Franken abgeschrieben werden.»

SVP-Politiker Stefan Basler fordert derweil den Rücktritt Lienharts. «Es ist an der Zeit für eine offenes Wort. Wer wegen einer Lappalie die Justiz bemüht, ist definitiv am falschen Ort in einem öffentlichen Amt.»

(Der Landbote)