Stadt attestiert sich gute Sozialzahlen

Im Durchschnitt der Jahre 2007 bis 2015 weist die Stadt Bülach eine Sozialhilfequote von 3,6 Prozent aus. Das ist im Vergleich der Zürcher Gemeinden gewiss nicht wenig; allerdings weisen die einwohnerstärkeren Gemeinden ­generell höhere Raten von Sozialhilfebezügern aus: Opfikon etwa erreicht einen Schnitt von 6,2 Prozent, Kloten hält 5,2 Prozent, Regensdorf 4,3 Prozent.

Devise: «Arbeit statt Hilfe»

Dass die Bülacher Sozialbehörde in ihrer gestrigen Medienmitteilung von einer «positiven Bilanz» der vergangenen Legislatur spricht, hat noch einen anderen Grund: Die Sozialhilfequote der Stadt ist seit 2011 im Sinken begriffen. Bei stetig wachsenden Bevölkerungszahlen von damals 4,1 auf noch 2,6 Prozent im Jahr 2015. «Diese erfreuliche Entwicklung hängt wohl mit dem städtischen Grundsatz ‹Arbeit statt Sozialhilfe› zusammen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Dieses in erster Linie politische Schlagwort bezieht sich im Wesentlichen auf das stadteigene Arbeits- und Integrationsprogramm «Reissverschluss», in das alle arbeitsfähigen Sozialhilfe­bezüger eingebunden werden. In diesem Programm bieten die ­Betroffenen Dienstleistungen für die Bevölkerung an. Dazu ge­hören etwa die Velostation am Bahnhof, der Kinderhütedienst Nünihüsli oder neu das Recyclingtaxi (siehe Box rechts). Die Mitarbeitenden sollen dabei ihre arbeitsmarktlichen Fähigkeiten behalten beziehungsweise sie weniger schnell abbauen. Die Sozial­behörde habe es «sehr ­be­fürwortet», dass der Stadtrat per1. Juli der Aufstockung um 50 Stellenprozente beim «Reissverschluss» zugestimmt habe, heisst es in der Mitteilung weiter.

Was schliesslich die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) angeht, so wird bilanziert, dass die Einrichtung der Behörde 2013 zwar zu einer einheitlichen Fallführung geführt habe, dass man aber als Sozialbehörde oft der Finanzierung von teuren Platzierungskosten zustimme. Das werde voraussichtlich 2021 mit der Einführung des Kinder- und Jugendheimgesetzes ändern. (red)