Stadtblatt-Verleger muss nochmals zittern

Für den Bülacher Kantonsrat Claudio Schmid (SVP) steht fest: «Subventionieren Gemeinde- und Stadtrat Bülach eine Papierzeitung, ist das eine krasse Missachtung des Volkswillens.» Und just das geschehe nun, wenn das Bülacher Stadtblatt von der öffentlichen Hand Geld erhalte. Schmid macht deshalb, wie er sagt, «Nägel mit Köpfen» und ergreift das von ihm bereits angekündigte Referendum gegen einen Beschluss des Bülacher Gemeinderats in Sachen «Stadtblatt».

Dieser hat am 9. Dezember nach längeren Diskussionen und mit 12:8 Stimmen bei 4 Enthaltungen (der «Zürcher Unterländer» berichtete) entschieden, einer Leistungsvereinbarung mit dem «Stadtblatt» zuzustimmen. Dieses soll 2020 mit 50000 Franken unterstützt werden, 2021 würden 45000 Franken fliessen, dann zwei Jahre lang nochmals 40000 respektive 35000 Franken, also total 170000 Franken.

Nicht der erste Anlauf

Für Schmid geht das gar nicht. Denn im Juni 2015 haben die Bülacher Stimmberechtigten eine finanzielle Beteiligung an einer Bülacher Zeitung mit 58 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Auch der heutige Verleger des «Stadtblatts», Andreas Nievergelt, war an der Ausarbeitung dieses Projekts beteiligt. Im September 2018 wagte er den Alleingang und liess erstmals das von ihm herausgegebene «Stadtblatt» in alle Bülacher Briefkästen verteilen. Fünf Monate später erschien es nur noch alle vierzehn Tage. Die Mittel reichten nicht mehr für die wöchentliche Herausgabe. Bei 26 Ausgaben fährt das Stadtblatt aktuell einen Verlust von rund 60000 Franken Franken pro Jahr ein.

Claudio Schmid stösst sich aber auch daran, dass die Bülacher Steuerzahler fortan eine Papierzeitung finanzieren sollen. Das widerspreche den Klimazielen, welche sich der Stadtrat auf die Fahne geschrieben habe. Ausserdem würden im «Stadtblatt» «rechtschaffene Bürger und Gewerbetreibende angeschwärzt und deren Handeln in ein falsches Licht gerückt», so Schmid. Er ist überzeugt, dass die erforderlichen 300 Unterschriften bis zum 10. Februar zusammenkommen: «Jeder Haushalt in Bülach wird mit einer Unterschriftenliste bedient.» Ausserdem, so der Politiker, sei das bereits sein sechstes Referendum, das er in Bülach eigenhändig durchziehe. Bis jetzt habe es immer geklappt. Das würde bedeuten, dass die Bülacherinnen und Bülacher innert fünf Jahren zum zweiten Mal entscheiden, ob sie ihre Steuerfranken für ein Stadtblatt einsetzen möchten.

Bülachs Stadtpräsident Mark Eberli (EVP) sagt auf Anfrage, der nun gesprochene Beitrag an das Stadtblatt sei überhaupt nicht mit demjenigen von 2015 vergleichbar. Das Volk habe damals zu einem jährlichen Beitrag von 110 000 Franken für ein monatliches Hochglanzmagazin Nein gesagt. Stadtrat und Parlament sähen deshalb in der Leistungsvereinbarung mit dem Stadtblatt von Andreas Nievergelt keinen Verstoss gegen den Volkswillen.

«Warten wir zuerst ab» Auch Andreas Nievergelt betont, dass der finanzielle Einsatz für die Stadt geringer ist , als dies 2015 vorgesehen war. «Die geplante Unterstützung durch die Stadt Bülach beträgt anfänglich 45 Prozent davon, 2023 wären es noch 32 Prozent.» Auf die inhaltliche Kritik Schmids angesprochen sagt Nievergelt, die Kolumnisten hätten bei der Themenwahl weitestgehend freie Hand. Schmid beziehe sich auf die Kolumne von Dieter Liechti (SP): «Als Hardline-Politiker hätte ich Herrn Schmid etwas dickere Haut zugetraut», so Nievergelt.

Was es für seine Zeitung heissen würde wenn das Referendum erfolgreich wäre, kann Nievergelt noch nicht abschliessend beantworten: «Warten wir zuerst ab, ob es überhaupt zustande kommt.»