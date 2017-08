Sternwarte öffnet ihr Dach für Sternschnuppen

Die Sternwarte Bülach öffnet von heute Montag, 14. August, bis Freitag, 18. August, jeweils ab 20 Uhr ihr Dach. Zu Beginn der Woche ist noch der alljährlich um diese Zeit wiederkehrende Perseiden-Meteorstrom aktiv. Allerdings wird nach Mitternacht der abnehmende Halbmond mit seinem Licht die Beobachtung etwas stören.

Nichtsdestotrotz dürfte sich der Blick an den Nordosthimmel lohnen. Das Maximum der Perseiden-Sternschnuppen erwarten die Astronomen bereits in der Nacht vom 12. auf den 13. August.

Atmosphärischer Effekt

Mit «fallenden Sternen» haben Meteore, wie die Sternschnuppen im Fachjargon genannt werden, nichts zu tun. Vielmehr handelt es sich um einen atmosphärischen Effekt, den wir als kurzen Lichtblitz wahrnehmen. Die Erde durchfliegt immer Ende Juli bis Ende August die Bahn des Kometen 109P/Swift-Tuttle, der letztmals 1992 ins innere Sonnensystem zurückkehrte und aufgrund der Sonnennähe teilweise ausgaste und eine breite Spur an winzig kleinen Staubteilchen auf seiner Flugbahn hinterliess.

Wenn diese kaum Kieselstein-grossen Partikel mit 59 km/s in die Hochatmosphäre eintauchen, verdampfen sie durch die Luftreibung und ionisieren kurzzeitig die Luftmoleküle. Die angeregten Elektronen lassen bei der Rekombination die Luftatome aufleuchten. Hin und wieder kann bei hellen Meteoren das Nachleuchten noch einige Sekunden lang gesehen werden.

Grosse Schnuppen sichtbar

Dieses Jahr dürfte man in der zweiten Nachthälfte aufgrund des aufgehellten Himmels ohnehin nur die grössten Sternschnuppen sehen, auch wenn rund 100 Exemplare pro Stunde vorausgesagt sind. Am besten mache man es sich auf einer Liege bequem und überwache einen ­bestimmten Himmelsausschnitt, rät die Sternwarte Bülach.

Blick in die Vergangenheit

An den Teleskopen gibt es auch die eine oder andere Attraktion zu sehen. Saturn, der dieses Jahr seine grösste Ringöffnung zeigt, ist zweifellos der Star des Abends. Im Südwesten wird man zu Beginn des Abends Jupiter beobachten können. Der Sommerhimmel beherbergt aber auch diverse planetarische Nebel, offene Sternhaufen und Kugelhaufen.

Während die Lichtlaufzeit von Saturn 1 Stunde 15 Minuten beträgt, benötigt das Licht von Messier 13, einem Kugelsternhaufen im Herkules, 25 000 Jahre. Wer also einen tiefen Blick in die Vergangenheit werfen will, hat während der kommenden Woche in der Bülacher Sternwarte Gelegenheit dazu. ()