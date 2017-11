Steuerfuss bleibt bei 90 Prozentpunkten

Viel effizienter geht es fast nicht: Kaum 20 Minuten dauerte es, bis sich die 60 Stimmberechtigten an der Nürensdorfer Gemeindeversammlung (1,5%) am Mittwoch durch die vier Geschäfte der Traktendenliste gearbeitet hatten. Die knapp gehaltene Versammlungsdauer bedeutet aber nicht, dass die Nürensdorfer den Angelegenheiten der Gemeinde zu wenig Beachtung schenken würden. Denn die Gemeindefinanzen sind im Lot, wie die zuständigen Lokalpolitiker unmissverständlich verlauten liessen.

So meinte Finanzvorsteher Daniel Neukomm (FDP) zum Budget fürs nächste Jahr: «Das sieht nicht spektakulär aus. Man kann sagen, es ist ausgeglichen.» Die Stimmberechtigten sahen es ebenso und winkten den Voranschlag mit grossem Mehr durch.Unbequeme Fragen warf niemand auf und so gab es auch keine Anpassungen am Budget. Dieses sieht für 2018 bei einem kleinen Defizit von rund 34 000 Franken insgesamt Ausgaben von knapp 29,9 Millionen Franken vor in der laufenden Rechnung.

Auf deutlich tieferem Niveau als im Vorjahr werden sich die Investitionen bewegen. Nach 5,6 Millionen Franken im letzten Budget rechnet Neukomm fürs kommende Jahr noch mit 3,2 Millionen Franken, die unter anderem in denBereichen Strassen sowie Sanierung und Ausbau des Werkgebäudes fliessen sollen.

«Es bleibt alles beim Alten»

Ausserdem befürworteten die Nürensdorfer auch drei Vorlagen infolge von Gesetzesänderungen. Zum Erlass einer neuen Gebührenverordnung meinte Gemeindepräsident Christoph Bösel (SVP): «Es bleibt alles beim Alten, da werden keine neuen Gebühren erfunden oder gar welche erhöht.»

Auch die Auflösung zweier Zweckverbände von Feuerwehr und Friedhof wurde nicht infrage gestellt. Stattdessen wird die Feuerwehrkooperation mit der Nachbargemeinde Brütten nun in einem Zusammenarbeitsvertrag geregelt und die Bestattungspraxis per Anschlussvertrag mit der Gemeinde Bassersdorf weitergeführt. Im Alltag werde sich für die Bevölkerung dadurch jedenfalls nichts ändern, wurde den Stimmberechtigten versichert. Das gilt auch für die Steuern, denn der Gemeindesteuerfuss bleibt weiterhin unverändert bei 90 Prozentpunkten. (Zürcher Regionalzeitungen)