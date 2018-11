Steuerfuss bleibt gleich – trotz steigendem Aufwand

Das Budget 2019 der Gemeinde Lufingen zeigt sich ausgeglichen, Aufwand und Ertrag halten sich in der Erfolgsrechnung bei rund 11,6 Millionen Franken die Waage. Es resultiert ein kleiner Ertragsüberschuss in der Höhe von rund 20 000 Franken. Aufgrund der grossen Grundsteuererträge ist gemäss Gemeinderat eine Einlage in die finanzpolitische Reserve von 200 000 Franken vorgesehen. Dieses Instrument ist eine neue Möglichkeit innerhalb des neuen Rechnungsmodells HRM2, um Reserven für künftige Aufwandüberschüsse zu bilden.

Steuerfuss bleibt gleich

Bei den Investitionen im Verwaltungsvermögen betragen die Ausgaben rund 760 000 Franken und die Einnahmen belaufen sich auf rund 110 000 Franken. Daraus ergeben sich Nettoinvestitionen von rund 650 000 Franken. Demgegenüber sind im Finanzvermögen keine Investitionen geplant. Der Steuerfuss von 69 Prozent bleibt unverändert.

Sofern der Steuerfuss der Sekundarschule Embrach-Oberembrach-Lufingen wie beantragt bei 20 Prozent bleibt, beträgt der Lufinger Gesamtsteuerfuss für das nächste Jahr 89 Prozent. Den Stimmberechtigten wird das Budget an der Gemeindeversammlung vom 30. November zur Genehmigung vorgelegt.

Haushalt verknappt sich

Der Finanzplan 2019–2022 der Gemeinde zeigt, dass sich der laufende Haushalt weiter verknappt, zurückzuführen auf verschiedene Aufwandsteigerungen und einen allmählichen Rückgang der Grundstückgewinnsteuern auf ein normales Niveau. Der Steuerfuss sollte aber laut dem Gemeinderat über den gesamten Planungshorizont der nächsten vier Jahre beibehalten werden können. (red)