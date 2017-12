Steuersatz unverändert

In Eglisau sind die Voranschläge für Schule und Politische Gemeinde von den Gemeindeversammlungen am Donnerstagabend einstimmig und gemäss Antrag der jeweiligen Behörde genehmigt worden, womit der Gesamtsteuerfuss im Rheinstädtchen bei 113 Prozent belassen wird. Die Politische Gemeinde, die bei einem Aufwand von rund 24 Millionen Franken mit einem Minus von knapp 800 000 Franken rechnet, erhebt davon 37 Prozentpunkte. Die übrigen 76 Prozentpunkte entfallen auf die Schule. Dort beläuft sich der Aufwand auf 14,1 Millionen Franken, unter dem Strich resultiert für das kommende Rechnungsjahr ein Plus von gut 260 000 Franken.

An Investitionen ins Verwaltungsvermögen sind bei der politischen Gemeinde netto 6 Millionen Franken veranschlagt. Ins Gewicht fallen dabei Sanierungen, etwa beim Alterszentrum, dem Gemeindehaus und an Strassen. Die Schulgemeinde weist in ihrem Budget 2018 netto 1,1 Millionen Franken an Investitionen aus. (zuonline.ch)