Strandgefühl in der Badi

Die Sonnenbrille auf der Nase, die nackten Füsse im weichen Sand und einen coolen Drink in der Hand – wer echtes Strandfeeling sucht, muss nicht nach Ibiza oder in die Karibik reisen, denn das gibt es nun auch im Freibad Schluefweg in Kloten.

Auf dem Dach der Freibadgarderoben, für viele einer der schönsten Plätze des Freibades, wurde von den Mitarbeitenden eine kleine Strand-Oase geschaffen. Das Freibad Schluefweg ist somit um eine weitere Attraktion reicher.

Neben den kühlen Getränken und den bequemen Sonnliegen zum Verweilen, finden regelmässig tagesbestimmte Veranstaltungen und Afterwork Events statt.

(red)