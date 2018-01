Strassensperrung nach missglücktem Wendemanöver

Am Donnerstagvormittag war ein Lastwagenfahrer in Lotstetten in Richtung Zürich unterwegs, als er bemerkte, dass er eigentlich in die entgegengesetzte Richtung hätte fahren müssen. Kurzerhand leitete der Fahrer ein Wendemanöver ein, wie die Polizei in Freiburg mitteilt.

Weil das mächtige Fahrzeug dabei mit der Zugmaschine auf den aufgeweichten Untergrund des Strassenbanketts geriet, sank es ein und machte keinen Wank mehr. Weil der Sattelschlepper zu diesem Zeitpunkt quer zur Fahrbahn stand, musste die Polizei den Strassenabschnitt von 11.15 Uhr bis 14.15 Uhr komplett sperren. Nur unter Einsatz von zwei schweren Bergefahrzeugen konnte der Lastwagen schliesslich befreit werden.

Der 56-jährige Fahrer muss mit einem Bussgeldverfahren rechnen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (mcp)