Studenten befassen sich mit weniger umweltschädlichen Flugzeugen

Ein wenig überrascht waren Lukas Aeschlimann und Yves Berweger schon, als ein Redaktor der «Technology Review» (TR) sie anrief. Kurz zuvor hatten die beiden Aviatikstudenten an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) ihre Bachelorarbeit eingereicht. Nun interessierte sich das deutschsprachige Magazin des renommierten Massachusetts Institute of Technology dafür. Die beiden Autoren wurden um eine Einschätzung zum Potenzial von Elektro- und kombinierten Kerosin-Elektro-Antrieben bei Flugzeugen gebeten.

Für ihre gemeinsame Arbeit hatten die beiden eine breite Recherche über den Forschungsstand an umweltfreundlicheren Flugzeugen durchgeführt und dabei gleichzeitig politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt. Die Fachhochschule in Winterthur hat die Arbeit als sehr gut bewertet. Nun werden die beiden angehenden Luftfahrtingenieure in der Novemberausgabe des TR-Magazins zitiert. Es trägt den Titel «So grün kann Fliegen werden».

Elektronisch über den Atlantik bleibt Utopie

Doch wie «grün» kann Fliegen wirklich werden? «Etwas umweltfreundlicher wäre schon möglich», sagt Lukas Aeschlimann aus Bülach. Ob Flugzeuge aber jemals CO2-neutral sein würden, stehe in den Sternen, ergänzt der 24-Jährige. Denn anders als bei Autos können die Triebwerke bei grossen Passagiermaschinen nicht so einfach durch Elektromotoren ersetzt werden, weil diese viel zu gross und schwer wären. Treibstoff enthalte pro Kilogramm viel mehr Energie und werde während des Fluges verbrannt, erklärt Aeschlimann. «So sinkt das Gesamtgewicht eines mit Kerosin betriebenen Fliegers während des Fluges, während das Gewicht eines Elektroflugzeuges mit Batterie stets gleich hoch bleibt.»

Easyjet forscht mit der Startup-Firma Wright Electric am Konzept für ein Passagier-Elektroflugzeug

Reine Elektroflugzeuge kommen bereits seit einiger Zeit für die Schulung von Piloten zum Einsatz. Trainiert werden insbesondere Starts und Landungen. Dafür reicht die Ladung der Batterie. Bei der Forschung an einem reinen Elektroflugzeug am weitesten fortgeschritten sei wohl ein Projekt von Easyjet und Wright Electric, sagt Berweger. Es könnte schon bald mit 20 Passagieren bis zu 1000 Kilometer weit fliegen.

Ein richtig grosses Flugzeug elektrisch über den Atlantik zu fliegen, bleibt hingegen vorläufig Utopie. Zudem sei die Frage unbeantwortet, wie der Strom für die Elektroflugzeuge produziert werden solle, fügt Aeschlimann hinzu. «Heute werden 42 Prozent des Stroms mit fossilen Brennstoffen produziert.» Das Problem werde so bloss vom Fahrzeug oder vom Flugzeug in die Kraftwerke verschoben, aber nicht gelöst.

Hybridtechnologie als Übergangslösung

In ihrer Bachelorarbeit kommen die beiden Autoren deshalb zum Schluss, dass der Weg zum Elektroantrieb über die Hybridtechnologie führen müsse. Dabei handelt es sich um eine Kombination von Kerosin und Strom. «Unserer Ansicht nach lässt sich diese Technologie schneller einführen», sagt Berweger. Nach seiner Einschätzung könnte so mindestens die Hälfte des Kerosins eingespart werden – je nach Fluglänge und Art des Systems. Doch damit eine entsprechende Maschine wirklich umweltfreundlicher wäre, müsste der benötigte Strom natürlich aus erneuerbaren Quellen stammen, gibt er zu bedenken. Einen Test-Hybridflieger hat Airbus bereits zusammen mit Rolls-Royce und Siemens entwickelt. Eines seiner Treibwerke wird elektrisch angetrieben.

Eine andere Option sind Biotreibstoffe. Die amerikanische United Airlines beispielsweise verbrenne jährlich bereits Millionen Liter Treibstoff aus Haushaltsabfällen und spare so CO2 ein, sagt Berweger. Auch an anderen Flughäfen wird dem Kerosin ein Anteil Biotreibstoff beigemischt. Diesen aus Nahrungsrohstoffen herzustellen, halten die Studienkollegen jedoch für unethisch. Anders sehe es aus, wenn Algen verwendet würden oder Abgase aus Stahlwerken, die mit einem speziellen Verfahren in Kerosin umgewandelt werden könnten.

Ein Triebwerk des Demonstrationsflugzeugs wird elektrisch angetrieben. Foto: Airbus.

Die Forschung nach weniger umweltschädlichen Flugzeugen steht erst am Anfang. Es sei noch viel Entwicklungsarbeit notwendig, auch weil die Sicherheitsstandards und Regulierungen sehr hoch seien, sagt Aeschlimann. Überdies seien Fortschritte abhängig von der weiteren Entwicklung bei Teilsystemen wie Batterien, Werkstoffen und Flugzeugformen.

Flugbranche dürfte ihr Ziel verfehlen

Das von der Luftfahrtbranche gesteckte Ziel, den CO2-Ausstoss bis 2050 um 50 Prozent zu reduzieren, werde kaum zu schaffen sein, meint Berweger. «Mit den heute bekannten Technologien und den zu erwartenden Fortschritten wird dieses Ziel wohl verfehlt werden.» Doch längerfristig werde man das CO2-Problem in den Griff kriegen, glaubt der Flugbegeisterte. «Neuere Flugzeuge der Swiss verbrauchen schon heute nur noch etwa halb so viel Kerosin wie ältere Typen. Und zudem sind sie deutlich leiser geworden.»

Als Aviatikstudenten seien sie oft mit den Themen Klimawandel und CO2 konfrontiert gewesen, sagt Aeschlimann. «Flugzeuge sieht man, Flugzeuge hört man. Darum gelten wir als Hauptverantwortliche, obwohl Flugzeuge bloss einen kleinen Teil des CO2-Ausstosses verursachen.» Weltweit gesehen beträgt der Anteil aus dem Luftverkehr zurzeit rund 5 Prozent, weil sich viele Menschen das Reisen über den Wolken gar nicht leisten können. Doch der Flugverkehr wächst so stark wie kein anderer Verkehrsträger. Beim ökologischen Fussabdruck der reisefreudigen Schweizer Bevölkerung macht die Fliegerei sogar fast 20 Prozent aus.

Kurvenfliegen verbraucht viel Treibstoff

Für kontraproduktiv halten Aeschlimann und Berweger die politisch vorgegebenen Abflugrouten am Flughafen Zürich. Um stark besiedelte Gebiete vor Fluglärm zu schützen, müssen die Maschinen häufig Kurven fliegen. Wegen des stärkeren Luftwiderstands werde dabei mehr Kerosin verbraucht und somit mehr CO2 produziert als bei einem Geradeaus-Start, erklärt Aeschlimann. Besonders die Stadt Zürich und die Goldküste würden zu stark geschont, findet er. «Mit Starts ohne Kurven liessen sich am Flughafen Zürich bis zu 30 Prozent Treibstoff einsparen und erst noch die Sicherheit erhöhen.»

Aktuell sind die beiden auf Jobsuche und hoffen, dass der Artikel in der «Technology Review» ihnen Türen öffnen wird. Während sich Berweger bereits bei Airbus und Lufthansa beworben hat, muss Aeschlimann noch das Studium abschliessen. Danach will er auf einem Flughafen eine Stelle suchen, um dort nach Möglichkeit Passagier- oder Gepäckströme zu lenken. Trotz Klimabewegung und damit verbundenen Preiserhöhungen bei den Flugtickets bereitet ihm seine beruflichen Zukunft keine Sorgen. «Studien gehen davon aus, dass der Flugverkehr langfristig noch zunehmen wird.»