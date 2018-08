«Stückwahlkommissionen sind ein Quatsch»

Peter Keller, Sie sind Präsident des Regionalverbands Amateurtheater Zürich-Glarus und sitzen im Vorstand des Zentralverbands des Schweizer Volkstheaters. Wie ist es heute um die Laienbühnen unseres Landes bestellt?

Peter Keller: Es geht dem Volkstheater sehr gut. Das heisst die Vereine sind stabil, und, ebenso wichtig, sie haben gute Zuschauerzahlen. Wir haben im RVA (Regionalverband Amateurtheater Zürich-Glarus, Anm. d. Red.) 94 aktive Vereine und 93 Einzelmitglieder. Die Mitgliederzahl hält sich seit Jahren in etwa gleich. Die Theaterfamilie ist gross.

Wie viele Leute sind das?

Wenn man es auf die Deutschschweiz hochrechnet, dann sind das rund 50 000 Personen.

Also keine Nachwuchssorgen, alles bestens.

Es gibt sicher Schwankungen, die einen Vereine lösen sich auf, etwa wenn sie kein Geld oder keine Leute mehr haben, andere kommen neu hinzu. Aber als Verband müssen wir in der Deutschschweiz nicht um Mitglieder kämpfen.

Sie haben in vielen verschiedenen Vereinen Theater gemacht, etwa Regie geführt. Vor welchen Herausforderungen steht das Volkstheater heute?

Ich denke, etwas vom Wichtigsten ist, dass sich ein Theater immer wieder anpassen, sich neu ­erfinden muss. Erneuerungen zulassen, das kann etwa ganz konkret heissen, dass man junge Leute nicht nur nachzieht, sondern sie auch in zentralen Rollen einsetzt.

Und das fällt den Vereinen schwer?

Sicher längst nicht allen. Aber ich habe schon mehr als einmal erlebt, dass es zu Konflikten führen kann, wenn die alte Spielergarde der Truppe nicht oder nicht rechtzeitig ins zweite Glied zurücktreten will.

Woran zeigt sich das?

Ich mache ein Beispiel: In vielen Vereinen gibt es Stückwahlkommissionen. Das sind Gremien, die jeweils festlegen, welches Stück der Verein spielt – und diese Kommissionen finde ich, mit Verlaub, Quatsch. Denn darin sitzen oft die Spieler selber – und die suchen dann die Stücke nach dem einzigen Kriterium aus, dass ihre eigene Traumrolle darin vorkommt. Vielleicht die Dame, die möglichst oft auf der Bühne steht und möglichst wenig Text auswendig zu lernen hat.

Also Stückwahlkommissionen abschaffen?

Sicher einen externen Regisseur engagieren und diesen das Stück auswählen lassen. Der schätzt die Möglichkeiten anhand des Ensembles ein und nicht anhand seiner persönlichen Präferenzen. Und: Er kann auch einem altgedienten Vereinsmitglied klar sagen: «So, und diesmal stehst du nicht im Hauptscheinwerfer, sondern spielst in der zweiten Reihe mit!» Und dann besetzt er die junge Geliebte auch mit einer jungen Dame.

Könnte man nicht das Stück fürs Ensemble schreiben, anstatt die immer gleich platten Schwänke aus der Schublade zu ziehen?

Was oft gemacht wird, ist, dass umgeschrieben wird – vielleicht schreibt man das Werk nicht komplett neu, ein gutes Stück ist ein gutes Stück, und das braucht man nicht gleich neu zu erfinden. Aber kürzen und anpassen, das passiert schon. Man adaptiert ­etwas, schneidet es auf die Gegebenheiten von Spielort und Schauspieler zu, das bestimmt.

Sie selber waren ja Gemeindepräsident in Eglisau und haben in Eglisau auch Theater gemacht. Hatte das einen Einfluss darauf, wie Sie selber Stücke ­bearbeitet haben?

Auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel das Stück «Lang lebe Ned Devine!» gespielt. Im Original geht es da um ein abgeschiedenes irisches Dorf mit 60 Einwohnern und um einen toten Lottogewinner, den die anderen zum Schein weiterleben lassen, damit der Gewinn nicht verfällt. Ich habe die Geschichte in unseren Ortsteil Tössriederen verlegt – und da auch die Jugendlichen gezeigt, die finden: «Bloss abhauen, das Leben findet anderswo statt.»

Welchen Anspruch stellen Sie generell an die Volksbühne?

Ich sag mal so: Laientheater soll allen Spass machen, die daran beteiligt sind. Man muss die Welt damit nicht verändern. Aber ich sage auch: Es darf durchaus eine Botschaft haben.

Was ist Ihre nächste theatrale Botschaft in der Region?

2019 wird die Autobrücke in Eglisau 100 Jahre alt. Da ist was Ähnliches geplant wie einst beim Städtlifest. Ich hüpfe allerdings nicht mehr selber auf der Bühne herum, aber ich inszeniere.

(zuonline.ch)