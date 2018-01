Swing, Jazz und Blues bestimmen die Oldies Night

Vor zwei Jahren war die Erstauflage des Anlasses ein voller Erfolg. Rund 200 Personen füllten damals die Tanzfläche und liessen sich vom Sound der Band Generikum mitreissen. Nun steht bereits die dritte Oldies Night auf dem Programm. Wiederum dürfen sich die Gäste auf vier Sets mit Melodien aus den 60er- und 70er- Jahren freuen. Neben altbekannten Coverversionen von «When a man loves a woman», «Unchain my heart» oder «Power of love» stehen neu auch Stücke von Michael Bublé im Repertoire – so «That’s life» und «Save the last dance for me».

Crash-Tanzkurs für alle

Damit niemand einfach nur zuhören und höchstenfalls mitschnippen muss, ist zum Einstieg wiederum ein Tanz-Crashkurs geplant. Saxophonistin und Sängerin Mony Aellen zeigt die wichtigsten Schritte und Rhythmen in Discofox und Jive vor, sodass das Gelernte gleich anschliessend beim Livekonzert angewendet werden kann. «Wenn Leute spontan anfangen zu tanzen, macht uns das extrem Freude», betont Sänger Jürg Rothenberger.

Die Band wurde vor 20 Jahren aus Jux für ein Personalfest von einigen Ärzten des Spitals Bülach gegründet, damals noch unter dem Namen «Hospital Ramblers». Seit 2011 nennt sich die Band «Generikum» und hat sich in der Musikszene einen Namen gemacht.

«Die Musik macht uns selber Spass. Zudem verknüpfen alle Bandmitglieder Erinnerungen mit den einzelnen, teils wunderschönen Stücken.» Generikum verfügt über ein Repertoire von rund 50 Stücken im Stil Jazz, Swing, Soul und Pop. So dürften zahlreiche der Melodien den Gästen bekannt sein und vielleicht auch ein wenig Nostalgiegefühle aufkommen lassen. Zeit zum Träumen bleibt aber nicht. Die Tanzfläche will erobert werden.

Die Oldies Night findet am 13. Januar im Guss 39 statt. Von 19 bis 20 Uhr geht es mit einem Tanz-Crashkurs los. Von 20 bis 23 Uhr spielt Generikum live. Anschliessend steht die Oldies-Disco auf dem Programm. Der Eintritt kostet 20 Franken. (Zürcher Unterländer)