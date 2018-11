Swiss Band startet in der Stadthalle durch

«Departure Time: 19.30». Das Swiss Logo leuchtet auf der Tafel im Foyer der Stadthalle und die Bediensteten begrüssen die Gäste in Swiss-Uniformen, so wie am Gate. Der Swiss Band – ursprünglich als «Swissair-Musik» gegründet – sieht man ihre Zugehörigkeit an: Die meisten Mitglieder sind Airline-Angestellte, die Swiss ist ihr Hauptsponsor.

Dieses Jahr feiert die Swiss Band ihr 60-jähriges Bestehen. Inzwischen Tradition, weil schon seit 2001, tritt die 50-köpfige Band jeweils an vier Abenden in der Stadthalle mit ihrer «In Concert»-Reihe auf. Heute Abend und morgen Samstag sind Konzerte drei und vier, der Mittwoch gab den Auftakt. Bester Swing, Rock, Pop, Funk, Jazz, Soul war zu hören. Passend zu einem Jubiläumsjahr wählte die Swiss Band mit ihrem Bandleader und Arrangeur Matt Stämpfli «Perlen» aus der endlosen Reihe von Musikklassikern.

Welthits am Laufband

Und wie auch inzwischen üblich wurden sie bei vielen Stücken von zwei starken Stimmen begleitet. Diesmal: Die Schweizer Sängerin mit marokkanischen Wurzeln Rislane, und der US-Amerikaner Karl Frierson. Die Swiss Band glänzte auch wie jedes Jahr mit ihren Instrumentalsolisten. Zu hören gab es eine jazzige Version von «Beauty and the Beast», ein melancholisches «Dream of the Return» von Pat Metheny, «The Jazz Police» von Gordon Goodwin, «Hotel California» von den Eagles, «Sussudio» von Phil Collins.

Von Rislane gab es «I Can’t Stop Loving You» von Don Gibson zu hören, «Walking in Memphis» von Marc Cohn und Aretha Franklins «I Say a Little Prayer for You». Karl Frierson begeisterte die 550 Besucher mit «It’s not Unusual» von Gordon Mills, «Stay Alive» von den Bee Gees, John Lennons «Come Together» und «Purple Rain» von Prince.

Kinderhilfe in Indien

Zur Pause hin wurde auch der Ertrag des «Herzensprojektes der Band», wie es Präsidentin Evi Schuster Michel nannte, vorgestellt. Ein im September in Otelfingen gespieltes Benefizkonzert für die «Stiftung Kinderhilfe des Swiss Personals» brachte 10 200 Franken ein. Den Check überreichte Schuster Michel dem Vizepräsidenten der Swiss Kinderstiftung, Pete Steinmann. Dieser konnte denn auch schon mitteilen, wo das Geld eingesetzt werden wird: für das «Green Schools»-Projekt in Powei, nordöstlich von Mumbai in Indien. «Es ist ein Projekt, dass der jungen Generation bereits früh sozialökonomische Werte beibringt.» Gärten anbauen, Regenwasser filtern, Recycling fördern.

Zukunft mit neuen Ideen

Die Zukunft der Band soll laut Evi Schuster Michel einerseits weiter Bewährtes bringen: «Die Swiss Band steht für Freude, Offenheit und für Träume. Unser Ziel ist: wer an ein Konzert kommt, soll musikalisch abheben.» Die Band soll zudem aber weiter Flügel spannen: «Wir möchten mit anderen Künstlern aus anderen Bereichen zusammenarbeiten und experimentieren.» Eine Kostprobe eines solchen Überraschungsacts führte Janine Eggenberger auf. Die Schweizer Luftakrobatin tanzte am meterlangen Lufttuch schwerelos zu von Rislane vorgetragenem Song «Climbing to the Top» von Lionel Richie. Einen fulminanten Schluss mit dem Duo Rislane und Frierson kam mit Stevie Wonders «Sir Duke» und «Old Time Rock’n Roll», bekannt gesungen von Bob Seger.

Karl Frierson schätzt die Zusammenarbeit mit der Swiss Band unter anderem weil seine Erfahrung mit Big Bands 20 Jahre zurückreicht: «Ich hatte beim Militär einen Sonderauftrag, das war mit der US-Army Big Band.» Das Niveau der Swiss Band sei zudem beeindruckend, auch weil die Mitglieder es nicht vollberuflich machen. «Manchmal sind diese professioneller als die Profis, weil ehrgeiziger», fand er. «Die Swiss Band kann man überall hin mitnehmen.»

