Swiss und Flughafen befördern mehr Passagiere

1,87 Millionen Passagiere stiegen im klassischen Ferienmonat in ein Swiss-Flugzeug ein. Die Zahl der Flüge stieg gleichzeitig um 6,5 Prozent auf 14126, wie die Lufthansa-Tochter am Donnerstag mitteilte. Die Auslastung der Flüge gemäss dem sogenannten Sitzladefaktor blieb laut den Angaben stabil. Im Schnitt waren 89,2 von 100 Sitzen besetzt.

Die gesamte Lufthansa-Gruppe beförderte im August 14,14 Millionen Passagiere. Das ist ein Plus von 2,9 Prozent. Die Menge an verkauften Sitzkilometern legte um 2,7 Prozent zu. Die Auslastung stieg in der Folge um 0,8 Prozentpunkte auf insgesamt 87,2 Prozent.

Seit Jahresbeginn ist die Zahl der Fluggäste im Lufthansa-Konzern um 3,3 Prozent gewachsen, bei Swiss und Edelweiss ging es zusammen um 5,8 Prozent nach oben.

Flughafen Zürich befördert im August etwas mehr Passagiere

Das Passagieraufkommen am Flughafen Zürich ist im August im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. Dabei sind vor allem mehr Fluggäste auf dem Drehkreuz in Zürich umgestiegen.

Insgesamt nahm die Anzahl Passagiere um 0,4 Prozent auf 3,11 Millionen zu, wie der Flughafenbetreiber am Mittwochabend mitteilte. Die Zahl der Lokalpassagiere sank zwar um 0,5 Prozent auf 2,16 Millionen, diejenige der Transit- bzw. Umsteigepassagiere nahm aber um 2,6 Prozent auf 0,95 Millionen zu. Dadurch erhöhte sich der Transferanteil gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,7 Prozentpunkte auf 30,5 Prozent, wie es in der Mitteilung weiter hiess.

Weniger Flüge

Die Anzahl Flüge sank derweil im August um deutliche 1,8 Prozent auf 25'256 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 138,0 Reisenden um 1 Prozent über dem Vorjahr. Und die Sitzplatzauslastung der Flugzeuge nahm um 0,8 Prozentpunkte auf 83,6 Prozent zu.

Knapp drei Viertel der Passagiere kamen mit einem Flug aus Europa oder flogen an eine europäische Destination. Mehr als ein Viertel waren Passagiere auf Interkontinentalflügen.

Das am Flughafen Zürich abgewickelte Frachtvolumen erreichte im August 35'459 Tonnen. Dies sind 10 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahresmonat.

Wachstum seit Jahresbeginn

Über die gesamten ersten acht Monate des laufenden Jahres 2019 ist die Zahl der Passagiere um 1,8 Prozent auf 21,2 Millionen angewachsen. Davon entfielen 29,3 Prozent auf Transferpassagiere. Die Anzahl Flugbewegungen lag mit 186'884 um 1,4 Prozent über Vorjahr.

Mit dem Detailhandelsgeschäft hat der Flughafen Zürich von Januar bis August einen Umsatz von 398,3 Millionen Franken erzielt. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 0,7 Prozent. Allein im August legte der Umsatz im Kommerzgeschäft um 1,3 Prozent zu. (red)