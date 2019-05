Tempo 30 macht hier keinen rasend

Drei Strassen mitten in Kloten werden auf Tempo 30 gedrosselt. Das sind weitere rund 540 Meter «Langsamfahrzone». Das Gebiet liegt zentral zwischen Altbach und Dorfstrasse. Widerstand ist nicht zu erwarten. Bald werden die städtischen Mitarbeiter entsprechende Tafeln samt Markierungen anbringen. Es ist das normale Vorgehen in der Flughafenstadt. So funktioniert das schon seit zehn Jahren, als dort die erste Tempo-30-Zone eingeführt wurde.

Kloten macht damit vor, wie es auch sein könnte. Entscheiden tut die Exekutive – also der siebenköpfige Stadtrat. Und der ist nota bene mehrheitlich bürgerlich zusammengesetzt. Die Politiker legen jeweils die nächste 30er-Zone fest und verfügen deren Umsetzung. «Die Stadt verfolgt damit genau das, was im Verkehrskonzept einst beschlossen wurde», erklärt der stellvertretende Verwaltungsdirektor Marc Osterwalder. «Wir gehen etappenweise vor und verbinden die Einführung von Tempo 30 immer mit den sowieso anstehenden Strassensanierungen.» So sei das praktisch ohne finanziellen Zusatzaufwand machbar. Und ausserdem fertige die Stadt sogar die Betonelemente für Verkehrsberuhigungsmassnahmen selber an.

Ruf nach dem Radarkasten

Anderswo löst die Einführungen von Tempo 30 oft grosse Ablehnung aus. Ein emotionaler Schlagabtausch ist meist garantiert. So lehnten die Dietliker Stimmberechtigten das Ansinnen genauso ab wie die Nürensdorfer und die Walliseller. Dort bodigten sie gleich zweimal nur schon die versuchsweise Einführung grösserer Tempo-30-Gebiete. Aber auch im Wehntal, in Hochfelden oder im Embrachertal tut man sich mit dem Thema schwer. Einzige grosse Ausnahme ist Bassersdorf. Da stimmte die Mehrheit an einer Gemeindeversammlung 2013 überraschend für Tempo 30 – und zwar nicht nur punktuell, sondern gleich flächendeckend.

Dass man in Kloten fürs ganze Stadtgebiet einen Konsens gefunden hat, freut die zuständige Stadträtin Priska Seiler Graf (SP). «Es hat ein Umdenken stattgefunden, die Leute haben gemerkt, dass Tempo 30 auch wirklich etwas bringt.» In Kloten gebe es immer mehr Leute, die sich melden und auch in ihrem Quartier Tempo 30 wünschten, so die Sicherheitsvorsteherin. «Und neuerdings wollen viele sogar, dass der Radarkasten an ihrer Strasse aufgestellt wird.» Einen solchen hatte der Stadtrat – in diesem Fall mit einigen Nebengeräuschen – langfristig gemietet, eigens zur Durchsetzung der neuen Tempolimits.

(Zürcher Unterländer)