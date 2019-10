Theater Mettlen geht in die 53. und vielleicht letzte Saison

Steine einer Burgruine erzählen aus ihrem langen Leben. Zwei Tankstellenbetreiber diskutieren darüber: gehen oder bleiben. Ein pensioniertes Lehrerehepaar fürchtet den Sittenzerfall im Quartier. Die Schauspielerin Marion Mühlebach und die Kollegen Jan Hubacher und Kristian Trafelet, besser bekannt als Zapzarap, liessen am Freitag im Opfiker Kleintheater Mettlen acht Figuren aufleben und führten die Geschichtsstränge zu einem gemeinsamen Ende.

Mit Acappella-Gesang und Wandelbarkeit nehmen sie das Publikum mit in ihre Welt nach Hohenstein und überzeugen mit Vielseitigkeit und musikalischen Einlagen.

Es muss nicht immer so sein

«So war es, und so bleibt es» gilt vielleicht für die Kleinkunstbühne nicht länger. Wie Rolf Baumgartner, Leiter des Mettlen-Theaters, ausführte, gibt das Leitungsteam auf Ende der Saison ab. Der Grund, warum das fünfköpfige Team zusammen aufhört, ist an sich ein schöner. «Wir alle wurden in den vergangenen Monaten Grosseltern», erzählte der Theaterleiter. «Deshalb entschlossen wir uns, an diesem Zeitpunkt die Führung des Theaters, das wir mit viel Herzblut und Freude geführt haben, abzugeben.»

Suche nach Nachfolgern

Die Suche nach neuen Personen mit Leitungsfunktion hat bereits begonnen. «Von Vorteil ist, wenn man sich in der Schweizer Kleinkunstszene auskennt», sagt Baumgartner. Interessenten habe es bereits gegeben, doch bisher sei noch nichts Konkretes daraus entstanden.

«Wir alle wurden in den vergangenen Monaten Grosseltern.»Rolf Baumgartner,

Leiter des Mettlen-Theaters

In den über fünf Jahrzehnten hat sich das einstige Dorftheater zur ernst zu nehmenden Kleinkunstbühne entwickelt. Davon zeugen Fotos von grossen Namen, die hier einst aufgetreten sind. Cés Keiser und Margrit Läubli, Mummenschanz und Gardi Hutter gastierten alle schon in Opfikon.

Das Leitungsteam bewies über Jahre hinweg ein geschicktes Händchen mit der Wahl der Künstler und durfte auf ein treues einheimisches Publikum zählen. «Das Theater hat 120 Plätze, und rund 90 der Plätze gingen im Abonnement weg», sagt Baumgartner.

Die Besucherin Elisabeth Laux schätzt es, praktisch vor der Haustür grossartiges Theater vorzufinden. «Ich brauche kein Auto und muss nicht in den Bus steigen, um in die Stadt zu fahren», sagt sie. «Hier finde ich in einer Saison die ganze Vielfalt, in der man immer etwas findet, was einem anspricht», sagte die Opfikerin. «Auch das heute Gebotene hat mir sehr gut gefallen.»

Gardi Hutter als Wäscherin

Rolf Baumgartner freut sich, dass sie für diese Saison Gardi Hutter in ihrer Paraderolle als Wäscherin Hanna gewinnen konnten. «Mit Gardi Hutters Auftritt schliesst sich ein Kreis für mich», sagte Baumgartner.

Den Schlusspunkt wird im April der spanische Pantomime Carlos Martínez setzen. Sollte sich bis dahin kein neues Leitungsteam gebildet haben, geht damit die erfolgreiche Geschichte der Kleinkunstbühne Mettlen nach 53 Jahren zu Ende.