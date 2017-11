Tiefere Steuern nicht garantiert

Die Rorbaser senken den Steuerfuss der Politischen Gemeinde von 41 auf 38 Prozent. So entschieden es die 39 anwesenden Stimmberechtigten (2,4 Prozent) einstimmig an der Gemeindeversammlung vom Mittwochabend im Steigwiessaal. Weniger Steuern werden die Rorbaser nächstes Jahr vielleicht doch nicht bezahlen müssen, möglicherweise sogar noch ein bisschen mehr. Denn die Schulgemeinde Rorbas-Freienstein-Teufen beabsichtigt ihrerseits, den Steuerfuss um vier Prozentpunkte auf 67 Prozent zu erhöhen. Der Gesamtsteuerfuss würde damit auf 105 Prozent ansteigen. Die Versammlung der Schulgemeinde findet am 6. Dezember statt.

Statuten des Altersheimsmüssen ändern

Das zweite bedeutende Geschäft an der Gemeindeversammlung war die Statutenänderung des Zeckverbandes Regionales Alterszentrum Embrachertal. Wegen des neuen Gemeindegesetzes, welches per 1. Januar 2018 in Kraft tritt, müssen alle Zweckverbände einen eigenen Finanzhaushalt führen. «Das stellte uns vor die Frage, ob wir diese Form von Zweckverband wollen oder ob es nicht sinnvoller wäre, eine Aktiengesellschaft als Trägerschaft zu gründen», erklärte der zuständige Gemeinderat Michél Huber. Schliesslich hätten sich die Trägergemeinden aus dem Embrachertal für die Beibehaltung des Zweckverbandes entschieden. Der Grund: Man erhoffe sich so, politisch mehr Einfluss auf das Zentrum nehmen zu können als bei einer Aktiengesellschaft.

Finanziert wird das Alterszentrum weiterhin von den fünf Trägergemeinden. Neu wird aber die Buchhaltung von derjenigen der Gemeinden entflochten. Die Stimmberechtigten stimmten der dazu nötigen Statutenrevision einstimmig und diskussionslos zu. Dasselbe taten am Mittwoch auch die Oberembracher. Nun fehlt noch die Zustimmung der übrigen Talgemeinden.

Anschlussvertragstatt Zweckverband

Ebenfalls aufgrund des neuen Gemeindegesetztes muss Rorbas eine Gebührenverordnung einführen und den Friedhofzweckverband mit Freienstein-Teufen in einen Anschlussvertrag umwandeln, was die Gemeindeversammlung ebenfalls einstimmig genehmigte. (Zürcher Regionalzeitungen)