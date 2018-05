Tierisch faire Kämpferinnen

Die schwarzen Eringer Kühe scharrten kampfeslustig mit den Hufen, schnaubten drohend, rollten die Augen und fixierten einander mit starrem Blick. In dieser Haltung verharrten Mistral und Violetta einige Sekunden, bis der Kampf in die heisse Phase kam, und sie plötzlich mit gesenkten Köpfen aufeinander lospreschten bis die Schädel krachten. Sobald sich abzeichnete, dass Violetta überlegen war, zog sich die schwächere Mistral zurück und der Kampf war beendet. In einem kurzen fairen Kampf wurde die Hackordnung festgelegt.

Trächtige Rinder in der Arena

Zum dritten Mal fand der Schaukampf im Klotener Stadtpark statt und der Veranstalter Rainer Maria Salzgeber, der auch die Baracca Zermatt bereibt, erklärte dem Publikum: »In einem Kuhkampf der Eringer Rasse geht es ausschliesslich um die Rangordnung auf dem Platz.» Die kräftigen Hörner setzen die Kampftiere so geschickt ein, dass sie wirksame Waffen sind, aber keine Blessuren hervorrufen. «Es ist ein unblutiger Kampf um die Rolle wer das Alphatier ist.» Die Eringer hätten das Kämpfen im Blut, sobald die Rangordnung stehe, liessen Kühe einander aber in Ruhe.

Zwei Kampftiere gehören in den Stall von Alt Nationalrat und Alt SVP-Präsident Toni Brunner, die anderen zwei Kühe besitzt Reinhard Imboden, Gemeindepräsident von Raron und einer der erfolgreichsten Züchter im Land. Entsprechend kommentierte Salzgeber auch das Stechen: «Heute kämpfen wieder einmal die SVP und die CVP», frotzelte er. Auch für die Tierhalter war der Kampf eine Show, sie freuten sich gemeinsam zu festen.

Vor und nach dem Stechen standen die zweijährigen Rinder, jedes zwischen 400 bis 450 Kilogramm schwer, lammfromm neben dem Kampfplatz und grasten. Das Besondere war: Jedes Rind ist trächtig. Ende Jahr werden sie zum ersten Mal Mütter. «Der Kampf ist für die trächtigen Tiere ungefährlich», stellte der Bauer Toni Brunner klar. Gefährlich würde es dann werden, wenn sie in der Brunft seien und dann aufeinander losgelassen würden. Dass die Kühe nach dem Auftritt genüsslich widerkäuten, deutete Brunner als Zeichen dafür, dass sie entspannt sind.

Zugegen waren auch Paul und Alexandra Schweiwiller aus Waldkirch. Ihnen gehört die prächtige Attila, die bei der 27 Tiere umfassenden Herde auf Brunners Hof lebt. »Es war einer der ersten Auftritte von Atilla, und sie hat sich wacker gehalten», befand Alexandra Schweiwiller. «Ich bin stolz auf unsere Kämpferin.»

Das Spektakel hatte mehrere hundert Zuschauer angezogen. Eine indische Familie, die in der Flughafenstadt lebt, spazierte zufällig zum Spielplatz und schaute sich das Kampfgeschehen fasziniert an. «Ich wusste gar nicht, dass es so etwas in der Schweiz gibt, aber es ist spannend zu sehen wie die Kühe kämpfen, ohne einander zu verletzen», sagte die Besucherin. Bei einer weinseligen Laune vor drei Jahren war Rainer Maria Salzgeber und einigen Freunden die Idee gekommen, jenen typischen Walliser Brauch den Klotenern näher zu bringen. und damit auch einen Bezug herzustellen, woher die leckeren Steaks in seiner Baracca Zermatt stammen.

«Von Beginn weg, als wir mit der Idee auf die Stadtverantwortlichen zugingen, und alles fundiert dokumentierten, Bewilligungen von Ämtern und Veterinären vorwiesen, war die Stadt offen für unsere Idee», erinnerte sich Salzgeber. So war auch Stadtpräsident René Huber als Zuschauer vor Ort, wie schon die Jahre zuvor. ()