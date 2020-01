Tiktok-Fantreffen im Glattzentrum lief aus dem Ruder

Die beiden deutschen Tiktok-Stars Firat (17) und Luana riefen zum grossen Fantreffen im Glattzentrum am Freitag auf. Die Situation eskalierte: Weil Tausende Fans erschienen und andere Tiktoker ebenfalls vor Ort waren und sich die Situation aufschaukelte, musste der Anlass abgesagt werden. Wie 20min.ch berichtet, wurden Kinder angerempelt und umgestossen, einige mussten von der Sanität behandelt werden. Das Glattzentrum wusste bis kurz vor dem Treffen nicht, dass dieses überhaupt stattfinden sollte. Die Tiktoker hatten es auf eigene Faust organisiert, sagt der Chef des Glattzentrums.

Nun ist der Streit unter verschiedenen Tiktok-Stars eskaliert. Firat wirft Schweizer Tiktokern, die vor Ort waren, vor, sein geplantes Treffen missbraucht zu haben, um sich selbst in Szene zu setzen. In einem Video zeigt er, was er von diesem Verhalten hält: Er macht eine Spuckbewegung in Richtung Kamera.

Vorwürfe an Schweizer Tiktoker

Einigen Schweizer Tiktokern drohte Firat gar mit einer Anzeige. In einer Nachricht an die Schweizerin Jennifer Vorfi, die 20 Minuten vorliegt, schreibt er: «Solltet ihr eure Storys nicht löschen, wo ihr mit unseren Zuschauern flext, werdet ihr eine Anzeige kriegen vom Glattzentrum.» Ihr Erscheinen habe dazu geführt, dass Kinder hätten verletzt werden können.

Im Auftrag des Glattzentrum handelte Firat damit zwar nicht. Doch auch dort wird die Version bestätigt: Schweizer Tiktoker hätten das Treffen für sich selbst nutzen wollen. Einer musste gar von der Security rausbegleitet werden, heisst es dort. Auf einem Video ist zu sehen, wie Fans sich den Schweizer Tiktokern zuwenden, als sie diese erkennen. Sie wollen Fotos machen, die Menge gerät immer mehr in Euphorie, die Situation schaukelt sich auf.

Unvermutete Menschenmassen

Der Influencer Mr. John Brown (32) und Firats Bruder, der sich Ibobelfort (20) nennt, organisierten das Treffen – spontan, wie sie sagen. Das Glattzentrum sei auf sie zugekommen, als es davon erfahren habe. «Sie haben es super organisiert, aber leider haben weder sie noch wir mit so vielen Fans gerechnet. Wir dachten, es kommen höchstens 500 Personen», so Mr. John Brown.

Nach der neuesten Auswertung der Videos dürften es aber zwischen 5000-6000 Personen gewesen sein, so Ibobelfort. Der Chef des Glattzentrums spricht diesbezüglich auch am Sonntag noch von 3000 Personen. Problematisch sei die Menschenmenge aber laut Ibobelfort nur gewesen, weil die jungen Schweizer Tiktoker den Anlass bewusst gecrasht hätten. «Zwei kleine Tiktoker haben das im Vorfeld angekündigt. Sie haben sich explizit in die Menge gestellt und die Aufmerksamkeit auf sich gezogen.»

Wut und neue Strategie

Dadurch sei die Hysterie noch grösser geworden. Die Situation sei gefährlicher geworden. «Die Security sagte uns, dass wegen dieser Tiktoker kleine Kinder im Gedränge gequetscht oder auch verletzt worden seien.» Die Organisatoren selbst hätten sich nicht in die Menge begeben, da sie die hysterische Situation nicht noch mehr aufheizen wollten. «Wir haben uns aus Sicherheitsgründen in den Büroräumen des Glattzentrums aufgehalten und dieses erst um neun Uhr Abends durch den Hinterausgang verlassen.»

Der Chef des Glattzentrums habe ihnen geraten, solche Anlässe zukünftig nur noch in grösseren Stadien und mit viel stärkeren Sicherheitsvorkehrungen zu organisieren. «Wir wollen nicht, dass jemand verletzt wird. Weder Fans noch Sicherheitsleute noch wir», sagt Ibobelfort. Ihnen sei sehr ans Herz gegangen, dass durch den von ihnen organisierten Anlass kleine Kinder in Gefahr gerieten.

Chaos im Glattzentrum

Alan Wägli (18), einer der kritisierten Schweizer Tiktoker, widerspricht. Er habe eigentlich nur ans Treffen von Firat und Luana gehen wollen, sei aber von den Fans erkannt worden. «Die Kinder haben uns so bedrängt, dass wir keine Möglichkeit hatten, aus dem Glatt zu kommen. Die Security hat uns gesagt, dass wir raus müssten und hat uns dann nach draussen begleitet.» Erst hätten sie abgelehnt, Fotos mit Fans zu machen: «Wir waren ja wegen Firat und Luana da.» Weil diese aber nicht aufgetaucht seien, hätten sie sich schliesslich um die Fans gekümmert.

Nach einer Stunde hätten sie privat etwas essen gehen wollen. «Wir sagten den Fans, dass wir da allein hin wollen, weil es ein Chaos im Glattzentrum gibt, wenn sie alle auch mitkämen. Sie haben nicht auf uns gehört.» Er könne Firat verstehen. «Es hat schon so ausgesehen, als ob wir den Event für uns genutzt haben», so Wägli. Er und seine Kollegen hätten sich bei Firat für die Situation entschuldigt. (ihr)