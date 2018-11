Töfffahrer gerät nach Sturz unter Auto

Ein 48-jähriger Mann war am Montag kurz vor der Mittagszeit mit seinem Auto in der Industrie von Bachenbülach unterwegs. Als er in die Weieracherstrasse einbiegen wollte, näherte sich von links ein Mann auf einem Töff, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Plötzlich stürzte der Zweiradlenker - weshalb wird derzeit abgeklärt. Der gestürzte 29-jährige Mann geriet unter das Auto des 48-Jährigen und zog sich derzeit noch unbekannte Verletzungen zu. Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam mit einem Rettungswagen ins Spital gefahren.

Die genaue Unfallursache ist zurzeit nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht.

