Trotz Hürden in die Berufswelt starten

Wie es in einer Mitteilung heisst, werde bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres demnach die Schulgemeinde und anschliessend bis zum 21. Lebensjahr die politische Gemeinde finanziell zuständig sein. Die Kosten würden sich auf 10000 Franken für den einjährigen Vorkurs zum Erreichen des Sprachniveaus A2 und dann 13000 Franken für das Berufsvorbereitungsjahr Integration belaufen.

Lücken in Bildung schliessen

Hintergrund ist die Verordnung über die Finanzierung von Leistungen der Berufsbildung. Diese hält fest, dass die Gemeinden die Kosten für die Berufsvorbereitungsjahre übernehmen müssen. Abgezogen werden die Kostenanteile, die durch die Eltern zu leisten sind. Diese Leistungen werden erbracht für Jugendliche, die im Rahmen des Familiennachzugs zuziehen und die obligatorische Schulzeit im Heimatland zwar abgeschlossen haben, aber für den Start einer Berufslehre noch Lücken in der Bildung und in Deutsch haben. Vorher wird ein Vorkurs in Integration angeboten, der den Einstieg in das Berufsvorbereitungsjahr ermöglicht. Mit diesen beiden Vorbereitungskursen soll die Chance für einen gelingenden Start in die Berufswelt verbessert werden.