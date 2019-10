Trotz weniger Flüchtlingen wird das Bundesasylzentrum gebaut

Die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz ist so tief wie seit Jahren nicht mehr. Seit dem Höhepunkt im Jahr 2015 mit 39523 Asylgesuchen sinkt die Zahl stetig: 2018 gingen noch 15255 Gesuche ein, gut 15 Prozent weniger als im Jahr davor. Dies entspricht dem tiefsten Stand seit elf Jahren.

Aus diesem Grund hat der Bund verschiedene kostensparende Massnahmen eingeleitet: Mitte September kommunizierte er, dass die Bundesasylzentren (BAZ) in den Gemeinden Kappelen (BE) und Muttenz (BL) vorläufig stillgelegt werden. Davor legte er – wegen der Unterbelegung – auch das Asylzentrum für «renitente Asylsuchende» in Les Verrières (NE) still.

Das BAZ auf dem Zürcher Duttweilerareal, das diesen Oktober in Betrieb genommen wird, wird mit vorerst 216 Plätzen betrieben statt mit den zur Verfügung stehenden 360. Und in Embrach, wo 240 (bald 360) Plätze bereitstehen, wird die Zahl «bis auf weiteres» auf 108 verkleinert.

Zentrum in Embrach soll trotzdem gebaut werden

Die Zeichen stehen aktuell also eher dafür, dass die Zentren zu grosse Kapazitäten aufweisen. Trotzdem soll sich an den Plänen für das BAZ in Rümlang nichts ändern. Dort soll das «Camp Haselbach» am Waldrand westlich der Gemeinde zu einem Zentrum mit 150 Plätzen umgebaut und im Jahr 2023 in Betrieb genommen werden.

«Bund und Kantone hatten sich 2014 an der nationalen Asylkonferenz darauf geeinigt, dass der Bund ab Inkrafttreten des neuen Asylgesetzes 5000 Unterbringungsplätze in seinen Bundesasylzentren zur Umsetzung der beschleunigten Verfahren betreibt», teilt das SEM auf Anfrage mit. «An dieser langfristigen Planung halten Bund und Kantone fest, um sicherzustellen, dass der Bund auf Schwankungen der Asylgesuchszahlen gut reagieren kann.

«Das BAZ Rümlang ist Teil dieser Planung und entsprechend ändert sich nicht an den Vorbereitungen für diesen Standort.»SEM

Rümlangs Gemeindeschreiber Giorgio Ciroli hält dazu fest, dass die Gemeinde mit dem Kanton Zürich und dem SEM eine Vereinbarung bezüglich des BAZ unterzeichnet hat. «Uns liegen keine Informationen über den weiteren Ablauf vor», sagt er. «Der Gemeinderat ist deshalb darauf eingestellt, dass der Bund am Standort Rümlang ein Ausreisezentrum erstellen wird.»

Einstweilen sehe der Gemeinderat keinen Anlass dazu, von geänderten Plänen auszugehen. «Aufgrund der hohen Investition für den Bau eines Bundesasylzentrums gehen wir davon aus, dass dieses nur dann erstellt wird, wenn der Bedarf entsprechend vorhanden ist.»