Türöffner für den kulturellen Austausch

Einmal im Monat gibt es im Kulturkeller des Anna-Stüssi-Hauses ein Angebot, um sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Der Sprach- und Kulturtreff richtet sich nicht nur an Asylsuchende, sondern an alle Einwohnerinnen und Einwohner von Dänikon, die sich nicht genügend integriert fühlen in der Gemeinde.

Der verantwortliche Gemeinderat, Sozialvorstand Ueli Sauter, hat Ende 2018 ein aus fünf Personen bestehendes Asylbetreuungsteam gebildet, dem er selber auch angehört. «Wir haben festgestellt, dass wir die Leute in die Öffentlichkeit holen und nicht zu ihnen nach Hause gehen müssen.» Letztes Jahr lief die zweite Projektphase, um abzuklären, wo die Schwerpunkte gesetzt werden sollen.

An der Gemeindeversammlung im Dezember 2017 hat Ueli Sauter das Betreuungskonzept für Asylsuchende vorgestellt. Unter dem Übertitel «International 2020» wird es nun entsprechend umgesetzt.

Ausbildungsplätze in der Region

Integration in der näheren Umgebung ist das Ziel des Kulturtreffs. «Wir informieren zum Beispiel über Aktivitäten in unserer Gemeinde», sagt Ueli Sauter. Aber auch die lokale Geografie sei ein Thema. Von den total neun jungen Asylsuchenden in Dänikon sind acht vorläufig aufgenommene Ausländer. «Von diesen können vier eine Lehre oder Vorlehre machen. Diese Möglichkeiten sind auch dank guter Kontakte mit dem lokalen Gewerbe zustande gekommen.» Einer macht eine Ausbildung als Maler, einer hat einen Lehrvertrag bei einer Gärtnerei und zwei sind bei einem Betrieb in der Baubranche tätig.

«Wir haben grosses Interesse daran, die jungen Männer später in die Selbstständigkeit zu entlassen.»Ueli Sauter Sozialvorstand, Dänikon

Gute Deutschkenntnisse und ein gewisses Niveau bei den schulischen Leistungen sind Voraussetzungen, damit eine Ausbildung in der Schweiz denkbar ist. «Wir haben grosses Interesse daran, die jungen Männer nach den sieben Jahren, während deren wir Unterstützungsgelder vom Bund bekommen, in die Selbstständigkeit zu entlassen», hält der Sozialvorstand fest.

Aufgabenhilfe und Sprachunterstützung

Damit das gelingt, brauchen die 18- bis 25-Jährigen regelmässige Kontakte mit Einheimischen, die sie in vielerlei Hinsicht unterstützen. Am Sprach- und Kulturtreff steht während der ersten Stunde der schulische Aspekt im Vordergrund. «Zwei Lehrpersonen, die sich freiwillig engagieren, bieten Aufgabenhilfe, beantworten Fragen und gehen auf individuelle Anliegen ein», erklärt Sauter. Die Besucher des Treffs, es nehmen vier bis sechs regelmässig teil, bringen ihre Unterlagen mit und erhalten gezielte Förderung. Sie lernen zum Beispiel auch, wie eine Bewerbung für eine Lehrstelle aussehen muss.

Im zweiten Teil geht es darum, einander gegenseitig besser kennen zu lernen. «Die Asylsuchenden erzählen aus ihrem Leben in ihrem Heimatland», sagt Sauter. Umgekehrt erfahren die jungen Männer Wissenswertes über das Leben in der Schweiz. Gesellschaftsspiele und Jassen gehören ebenfalls zum Programm. In den Nachbargemeinden Dällikon und Otelfingen gibt es ähnliche Integrationsangebote. Der einzige Asylbewerber aus Hüttikon besucht den Kulturtreff in Dänikon ebenfalls ab und zu. Er ist ein gern gesehener Gast in der Gruppe.

Einmal pro Jahr macht die Gruppe einen Ausflug. Letztes Jahr stand ein Besuch im Zoo auf dem Programm. «Wir haben festgestellt, dass die Asylsuchenden fast keine Tiere gekannt haben.» Auch für dieses Jahr ist im August wieder eine Aktivität ausserhalb des Kulturtreffs geplant. Wohin die Reise diesmal geht, ist jedoch noch nicht bekannt.

Der Däniker Sprach- und Kulturtreff findet einmal pro Monat von 18.30 bis 20.30 Uhr im Anna-Stüssi-Haus statt, das nächste Mal morgen Donnerstag, 6. Februar.