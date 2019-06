Turnverein fährt mit eigener Kutsche heim

Ein besonderer Empfang der eigenen Sportler gehört nach Turnfestausflügen traditionell dazu. Buchstäblich noch einen – oder wie im Bild gleich mehrere – obendrauf gesetzt, haben am Sonntag die Bassersdorfer. Mit voll beladener Kutsche ist der lokale Turnverein am Sonntagabend nach Abschluss des Eidgenössischen Turnfestes in Aarau zuhause eingefahren. Jeweils 20 Glückliche dürfen gemäss Liliane Haefeli, der vereinsinternen Chefin des sogenannten Omnibus, mitfahren.

Allerdings nicht von Aarau aus, sondern ab Zürich HB, präzisiert sie. Via Watt im Furttal, wo man für einen Spaghettiplausch hielt, rollte der Vierspänner durch Felder, Wiesen und zuletzt durch den Hardwald zum Zentrumskreisel von Bassersdorf. Die Kutsche mit Jahrgang 1882 war 1939 als Geschenk in den Besitzt des TVB gekommen. Seither ist der 4-PS-Omnibus beschriftet mit «Eigenheim TV Bassersdorf». (cwü)