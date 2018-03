Über die Schwierigkeit des Menschseins

Mit vielen, eher vagen Aussagen über das Leben und den Glauben wird der Zuschauer in «Der Engel» der Schweizer Benediktinerin, Schriftstellerin und christlichen Mystikerin Silja Walter konfrontiert – und ohne klare Antworten zurückgelassen.«Gibt es das Grenzenlose?» – «Ja, man muss aber an seine Grenzen kommen, bis man aufwacht.»

Die Handlung beschreibt eine Flüchtlingsgeschichte und einiges mehr. Das Schweizer Tournéetheater Theater 58, für das Walter das Stück 1994 in Zusammenarbeit mit Regisseur und Theaterleiter André Revelly eigens geschrieben hat, gab am letzten Sonntag in der katholischen Kirche Kloten vor 60 Besuchern eine Aufführung dieses Werkes, das vom apokryphen Buch Tobit aus dem alten Testament inspiriert wurde. Dort nimmt sich Erzengel Raphael in Menschengestalt der gerechten israelischen Familie von Tobit als Reiseleiter an und kehrt danach in den Himmel zurück.

Ein Engel wird Mensch

In der Postmoderne sieht diese Geschichte anders aus. Die Flüchtlingsfamilie um Tobit (Hans Gysi) und Anna (Dagmar Loubier), ihren Sohn Tobias (Lorenzo Polin) und dessen Ehefrau Sarah (Sara Maria Zollinger) wird von Zweifel und Hoffnungslosigkeit geplagt. Der menschgewordene Rafael (Silvan Buess) leitet sie und andere Flüchtlinge sicher zu einer Stadt, heilt den blinden Tobit mit Fischgalle und rettet Sarah vor einem Überfall. Während sie sich durch seine Anwesenheit innerlich verändert fühlt, sieht Tobit Rafael als Störenfried. Sein Sohn Tobias hält transzendentale Wesen für Hirngespinste und die der Esoterik zugewandte Anna will vom Engel eine Handvoll Glut trinken, um seine Weisheit zu erlangen.

Die Stadt versinkt im Flüchtlingselend, auch die Familie entfernt sich voneinander. Dennoch will Rafael nicht zurück in seine Engelgestalt. «Ich muss Mensch bleiben, für immer, nicht Mensch auf Abruf, ich will sein, wie sie, ohne Heimat. Geächtet. Verfolgt. Vertrieben. Dauernd in Angst vor dem Fremdenhass.» Sarah versteht ihn, denn der Mensch habe seit der Menschwerdung Jesu Herrlichkeit erfahren. Doch Rafael erkennt auch die Gegenwart: «Mensch ohne Hoffnung, sinnlos, gottlos, das ist die Hölle.» Nach Tobias Wandlung sieht er einen Hoffnungsschimmer, doch ihm selber droht Ausschaffung wegen Brandstiftung, die er nicht begangen hat. Er fügt sich seinem Schicksal. «Hinter dem Nichts ist alles, das Ganze.»

Schwer fassbar und universell

Einfachste Requisiten, grosser Körpereinsatz der Schauspieler, eine riesige blaue Flamme an der Altarwand als Stimme Gottes, wohl beabsichtigt übertrieben-düsterer Pathos bei Einspielung Mozarts «Requiem» bei Videos von über Felder rennenden Flüchtlingen – das Publikum hielt das Stück für sehr schwere Kost. «Es war beeindruckend aber man muss es erstmal verdauen, bevor man viel sagen kann», fand eine Besuchern aus Oberengstringen. Das Stück präsentiere Probleme, für die es keine Lösung gebe, «auch nicht mit einem Engel», fügte ihre Kollegin hinzu. Der Mensch komme da nicht gut weg. Ein Klotener sagte: «Für mich ist es nur schwer fassbar, wie Engel wahrscheinlich auch. Abstrakt könnte man sagen, dass, wenn der Engel entschwindet, der Mensch durchdrückt.»

Für Rafael-Darsteller Silvan Buess war das Schwierigste, die Stationen der Menschwerdung richtig für sich zu deuten. «Wann ist er schon menschlich und wann ist er noch ein purer Engel, das transzentente spirituelle Wesen? Ich habe mich mit dem Regisseur darauf geeinigt, dass der Mensch schon bei mehreren Stellen durchscheint, auch dort wo er erst Mensch werden will.»

Das Spannende am Stücken von Silja Walter findet er, dass man sich mit der biblischen Symbolik auseinandersetzen müsse, um sie zu verstehen. Wobei er sich auch beim Hinduismus und Buddhismus eingelesen habe. «Ich finde sie bringt auch in der christlichen Mystik die Weltmythologien auf einen Nenner. Es hat ganz starke universelle Wahrheiten drin, aber natürlich braucht es dafür auch die christliche Sprache.» ()