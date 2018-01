Über eine Tonne Drogen sichergestellt

Beliebtes Rauschmittel aus Afrika: 1024 Kilogramm Kath sind am Flughafen Zürich im vierten Quartal 2017 sichergestellt worden. Zudem fanden Zoll und Kantonspolizei über 11 Kilogramm Kokain, 4 Kilogramm Heroin und 24 Kilogramm Marihuana.

Die Drogen wurden entweder lose im Reisegepäck, in doppelten Böden von Koffern und Taschen oder von Menschen als so genannte Bodypacker in Fingerlingen im Körper mitgeführt, wie es in einer Mitteilung der Zürcher Kantonspolizei vom Freitag heisst. Ein Teil wurde auch bei Kontrollen im Postverkehr entdeckt.

Im Zusammenhang mit diesen Drogenfunden verhaftete die Polizei 31 Männer und 6 Frauen im Alter zwischen 22 und 72 Jahren. Diese stammten aus Brasilien, Ecuador, Paraguay, Peru, Venezuela, USA, Tansania, Nigeria, Bulgarien, Estland, Grossbritannien, Litauen, den Niederlanden, Slowenien, Spanien und der Türkei.

Aktuellste Fälle

Gerade wurden wieder 28 Kilogramm Khat in einem Koffer gefunden: Ein 19-jähriger Litauer reiste am Dienstag von Nairobi via Doha nach Zürich. Bei der Kontrolle seines Koffers konnte das Khat sichergestellt werden. Zwei Tage danach wurde ein Engländer kontrolliert, der in seinen beiden Rollenkoffern zirka 30 Kilogramm Khat mitführte, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Der 37-jährige Mann reiste ebenfalls von Nairobi via Doha nach Zürich. Die beiden Drogenkuriere wurden verhaftet und der zuständigen Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt. (mcp)