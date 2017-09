Über neue Gemeindeordnung wird an der Urne abgestimmt

Bis am 31. Dezember 2021 müssen alle Gemeinden des Kantons Zürich ihre Gemeindeordnungen dem neuen Gemeindegesetz anpassen. Der Gemeinderat Glattfelden beschloss, eine revidierte und dem Gemeindegesetz entsprechende Gemeindeordnung bereits in diesem Jahr durch eine Urnen-Abstimmung am 26. November durch die Stimmberechtigten beurteilen zu lassen. Am Dienstag fand im Saal des Gasthof Löwen eine ausserordentliche Gemeindeversammlung statt.

Gemeindepräsident Ernst Gassmann konnte 71 stimmberechtigte Glattfelderinnen und Glattfelder (2,3 Prozent) begrüssen. Haupttraktandum war die Vorberatung der neuen Gemeindeordnung. Gassmann gab die Absicht des Gemeinderates bekannt: «Wir wollten die Gemeindeordnung schon in diesem Jahr revidieren, damit die Behörde in der kommenden Legislatur von 2018 bis 2022, mit der neuen Gemeindeordnung arbeiten kann.»

Gemeindeschreiberin Beatrice Wüthrich leistete die Hauptarbeit, sie begann bereits seit anfangs Jahr mit der Revision. Die Glattfelder Gemeindeordnung entspricht in grossen Teilen einem vom Gemeindeamt des Kantons Zürich erarbeiteten Muster. «Es war eine spannende Aufgabe, der Zeitdruck war gross, aber wir haben es geschafft», freute sich Wüthrich. Alle Ortsparteien konnten sich in einer Vernehmlassung zur neuen Gemeindeordnung äussern.

Erhöhung auf siebenMitglieder angenommen

Drei Artikel lösten in der Gemeindeversammlung längere Diskussionen aus. Der Gemeinderat soll gemäss einem Hauptantrag wie bisher aus sechs Mitgliedern bestehen. Ein Alternativantrag verlangt eine Erhöhung des Gemeinderates auf sieben Mitglieder. Der Glattfelder Autor Harry Nussbaumer, emeritierter Professor der ETH Zürich verlangte, dass der Alternativantrag als Hauptantrag zur Abstimmung kommt. Mit einem deutlichen Mehr stimmte die Versammlung dem Wechsel zu.

Die Mitglieder des Wahlbüros werden weiterhin durch die Gemeindeversammlung und nicht durch den Gemeinderat gewählt, wie Nussbaumer weiter verlangte. Beantragt wurde auch, dass das Gemeindebürgerrecht nicht an einer Gemeindeversammlung sondern durch den Gemeinderat erteilt werden soll. Die Abstimmung ergab ein knappes Resultat von 28 zu 34 Stimmen. Weiterhin bestimmt die Gemeindeversammlung über eine Aufnahme in das Glattfelder Bürgerrecht.

Mit einer offensichtlichen Mehrheit stimmte die Versammlung dem Beitritt in den Verein Kovas, Koordinations- und Fachstelle für die kommunalen Schulpsychologischen Dienste im Bezirk Bülach, zu. Gemeinderat Marco Dindo gab bekannt, dass durch den Beitritt kantonale Vorgaben erfüllt werden und die bisherige Schulpsychologin, Marcela Hausheer, ihre Tätigkeit in Glattfelden wie bisher, aber mit Unterstützung durch den Verein, ausüben kann.

Nach zwei Stunden und 15 Minuten schloss Gemeindepräsident Gassmann die Versammlung. Eine Abstimmung über die neue Gemeindeordnung fand nicht statt, die eingebrachten Anträge werden an der Urne beurteilt. (Zürcher Unterländer)