Überschüssige Abfallgebühren fliessen zurück

Die 55 anwesenden Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung Nürensdorf beschlossen am Mittwochabend, dass die 1,7 Millionen Franken Guthaben auf dem Spezialkonto für Abfallbeseitigung der Gemeinde deutlich reduziert werden. So wird der Gemeinderat in den nächsten Jahren die Grundgebühr halbieren und jedem Haushalt sowie jeder Firma vor Ort bis 2024 jährlich zwei Rollen Abfallsäcke gratis verteilen. Ein Antrag auf Rückweisung des Geschäfts zugunsten eines nachhaltigeren Plans fand keine Mehrheit.

Das Budget 2020 wurde ohne Diskussion mit grossem Mehr durchgewinkt. Es sieht bei 31,9 Millionen Franken Aufwand ein Defizit von knapp einer Million vor. Ausserdem stimmte man der Kreditabrechnung für neue Wasserzähler in der Gemeinde grossmehrheitlich zu. Die einst bewilligte Summe von 420'000 Franken wurde um 27 Prozent unterschritten. (cwü)