Uhrmacher zerlegt Taschenuhr

Am Sonntag scharten sich die Besucherinnen und Besucher im Ortsmuseum Rafz um den Uhrmacher Michael Roth. Vor ihren Augen zerlegte der Rafzer eine Taschenuhr in all ihre Einzelteile.

Roth benutzte dazu Werkzeuge aus der ehemaligen Uhrmacherwerkstatt der Familie Sigrist. Sohn Fred Sigrist schaute ihm über die Schulter und freute sich, dass das Inventar seines Vaters erneut Verwendung fand. Roth erzählte Anekdoten aus seinem Berufsleben und von der Lehre, etwa über die erste abgebrochene Schraube in einer Uhr.

Die rund 80 Besucherinnen und Besucher hörten gebannt zu, stellten Fragen und diskutierten über den Wert einer analogen Uhr im Gegensatz zur digitalen.

Hansruedi Nägeli von der Kommission für Ortsgeschichte Rafz zog am Montag erfreut Bilanz: «Die Besucherzahl zeigt, sobald im Ortsmuseum etwas läuft, kommen die Leute.» (anb)