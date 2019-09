Um 1870 standen Bülach und Eglisau für grosse Reiseträume

Vor der berühmten Bülacher Spinnerei Jakobstal schlängelt sich auf dieser Aufnahme – weit weniger auffällig – eine Eisenbahn in Richtung Bahnhof Bülach. Gerade sie stand einst für grosse Träume: «Der direkteste Weg von Paris nach Konstantinopel führt über Zurzach–Eglisau–Bülach–Winterthur…» und somit durch den Gotthard. Diese euphorische Feststellung war 1870 im Vorfeld der Konzessionseingabe in Winterthur zu hören.

Doch sie gipfelte in einem harzigen Interessenkonflikt: dem sogenannten «Dettenbergkrieg». Denn die Bülacher Eisenbahnbestrebungen zielten darauf ab, eine direkte Zufahrt von Süddeutschland zum Gotthard zu schaffen – und stiessen mit den Interessen der Stadt Winterthur zusammen, die ihre Gotthardzufahrt ebenfalls verkürzen wollte. Sodann standen die Schweizerische Nordostbahn (NOB) mit zahlreichen Unterländer Gemeinden (allen voran Bülach) und die Winterthurer Nationalbahn einander gegenüber.

Schliesslich suchte Bern den Streit zu schlichten – und erreichte eine Einigung: Die NOB verpflichtete sich, die Bahnstrecke Winterthur–Koblenz auf den 1. August 1876 zu eröffnen und als Entgegenkommen an Winterthur tägliche Schnellzüge auf der Linie zu führen. Am Bahnhof Bad Zurzach ist übrigens bis heute ein Zeitzeuge der alten Pläne ausgestellt: das mechanische Stellwerk «Bruchsal G» aus dem Jahre 1904. Es wurde erst am 29. Juni 2013 – nach 109 Jahren – ausser Betrieb genommen.