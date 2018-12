Um Wilemer Haus tobt Solar-Streit

Heinz Bolli ist wütend. Er wollte auf seinem Haus in der Wilemer Kernzone eine Indach-Photovoltaikanlage einbauen, doch daraus wird vorderhand nichts. Nach einem zweijährigen Rechtsstreit mit dem Zürcher Heimatschutz weiss Bolli immer noch nicht, ob er die Bewilligung für die Solaranlage nun erhalten wird oder nicht. «Dabei habe ich alle Vorschriften bis aus kleinste Komma eingehalten», klagt er. Was Bolli besonders ärgert, sein Haus steht noch nicht mal wirklich unter Schutz, es ist lediglich im Inventar schützenswerter Gebäude aufgeführt. Dafür steht das gegenüberliegende Haus unter kantonalem Denkmalschutz. Dies rief den Heimatschutz auf den Plan, als er das Baugesuch für die Solaranlage einreichte. Dieser störte sich an Bollis Vorhaben, «da die Solaranlage das Bild der ruhigen und gleichmässigen Dachflächen entlang der Gasse empfindlich beeinträchtigt hätte, zumal das angebaute, ebenfalls geschützte Nachbarhaus weiterhin mit Biberschwanzziegeln eingedeckt geblieben wäre. Es fehlte daher die Rücksichtnahme auf die umliegenden Dächer.» Nach einem Rechtsstreit bis vor Bundesgericht steht nun fest: Ein unabhängiger Gutachter muss nun darüber befinden, ob sich die Solaranlage ins Ortsbild einfügt.

In Kernzone nicht erwünscht

Für Martin Killias, Präsident des Zürcher Heimatschutzes, ist das ein Meilenstein. «Erstmals wurde gerichtlich anerkannt, dass es beim Bau von Solaranlagen in der Kernzone ein Gutachten braucht», freut er sich. Bisher habe immer der Grundsatz gegolten, «Energiewende geht vor Ortsbildschutz». Dies sein nun korrigiert worden. Für Killias haben Solaranlagen in der Kernzone nichts verloren. «Wie schrecklich das ist, sieht man in den deutschen Grenzgemeinden Lottstetten und Jestetten», sagt er. Wer sich mit den Vorschriften in der Kernzone nicht abfinden könne, solle sich besser ein Einfamilienhaus ausserhalb kaufen, rät er. Und was den Bau von Photovoltaikanlagen angehe, so gebe es bessere Lösungen als der Bau in der Kernzone.

«Wer sich mit den Bestimmungen in der Kernzone nicht abfinden kann, soll sich ein Haus ausserhalb kaufen.»Martin Killias, Präsident Zürcher Heimatschutz

Für Killias gehören die Solarzellen auf Dachflächen von Neben- und Gewerbebauten. «Der Heimatschutz verschliesst sich Solaranlagen keineswegs. Da die Dächer aller geschützten Gebäude zusammen kaum 5 Prozent aller Dachflächen ausmachen, ist es aber nicht sinnvoll, die Energiewende gegen den Denkmalschutz auszuspielen», so der Präsident.

Eigentümer gibt nicht auf

Bolli hingegen fühlt sich in seinem Recht beschnitten: «Ich fühle mich diskriminiert, sind doch landesweit schon auf etliche Solaranlagen in der Kernzone in Betrieb.» Er wolle deshalb weiter kämpfen für Solarzellen über seinem Kopf. (Zürcher Unterländer)