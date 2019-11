Umbau des Kirchgemeindehauses ist Geschichte

Vor genau einem Jahr hatte die Versammlung der Reformierten Kirchgemeinde Bülach einen Kredit von 6,8 Mio. Franken gesprochen. Mit dem Geld sollte das über 60 Jahre alte Kirchgemeindehaus am Grampenweg 5 saniert und erweitert werden. Ein Planungsteam machte sich laut Liegenschaftsvorsteher Rolf Stiefel danach an die Verfeinerung des Projekts.

Dann die Ernüchterung: Die Kosten stiegen unerwartet um 2,75 Millionen Franken, das Umbauvorhaben verteuerte sich damit auf 9,55 Millionen Franken. Dies bewog die Kirchenpflege im letzten Sommer dazu, die Übung abzubrechen. Die bis zur Sistierung angelaufenen Kosten von knapp 173'000 Franken mussten der Form halber noch von der Kirchgemeindeversammlung genehmigt werden. «Das Kirchgemeindehaus ist für eine Erweiterung nicht geeignet», formulierte Kirchenpfleger Rolf Stiefel die gezogenen Lehren.

Es habe sich herausgestellt, dass die energetische Sanierung der Gebäudehülle viel zu teuer ausgefallen wäre. «Was die längerfristige Zukunft des Kirchgemeindehauses betrifft, so muss die Lage grundlegend überdacht werden», erklärte Rolf Stiefel. Auch die Stadt Bülach sei nun gefordert.

Sanierungen trotzdem nötig

Da am und im Kirchgemeindehaus dennoch Sanierungen nötig sind, wurden ins Budget 2020 Investitionskosten von 570'000 Franken aufgenommen. Einerseits wird im Saal eine Lüftung eingebaut, andererseits wird das Geld für eine Absturzsicherung auf dem Dach und im Saal benötigt. Da es bei Vermietungen immer wieder zu Reklamationen aus der Nachbarschaft kommt, wird in eine Schallisolierung investiert.

Ausserdem muss der unterirdische Gang zwischen dem Sigristenhaus und der Kirche wegen Wassereinbruchs saniert werden, was mit 200'000 Franken veranschlagt wurde. Das fast ausgeglichene Budget 2020 weist einen Ertragsüberschuss von gut Tausend Franken aus, dies bei Aufwand und Ertrag von je rund 4,9 Millionen Franken. Diskussionslos genehmigten die Stimmberechtigten den Voranschlag, der einen gleichbleibenden Steuerfuss von zehn Prozent vorsieht.

Nur 36 Personen nahmen teil

Während letztes Jahr aufgrund des Sanierungsprojekts mit 105 Personen deutlich mehr Stimmberechtigte als üblich an der Kirchgemeindeversammlung teilgenommen haben, erschienen am Dienstagabend lediglich 36 Personen. Dies entspreche nicht einmal einem Prozent aller 9955 Mitglieder, stellte Rolf Stiefel fest, der als Vizepräsident anstelle der krankheitshalber abwesenden Präsidentin Regula Hoch durch die Geschäfte führte. So auch durch die Revision der Kirchgemeindeordnung. Diese wurde nötig, da sich das übergeordnete Recht geändert hat.

Neu wollte die Kirchgemeinde die Wohnsitzpflicht für Kirchenpflegemitglieder aufheben. Daran störte sich die frühere Kirchenpflegerin Susanna Heckendorn. Sie beantragte, dass die Mehrheit der Kirchenpflege in der Kirchgemeinde leben müsse, was von den Stimmberechtigten gut geheissen wurde. Die Rechnungsprüfungskommission verlangte, die Finanzkompetenz der Kirchenpflege nicht von 100'000 Franken auf 250'000 Franken, sondern nur auf 150'000 Franken zu erhöhen. Auch dieser Antrag entsprach dem Willen der Kirchgemeindeversammlung.

Zum Schluss wurde eine Anfrage von Ueli Schwab aus Winkel behandelt. Dieser wollte als Privatperson – und nicht in seiner Funktion als Präsident der Bezirkskirchenpflege – unter anderem wissen, was die Reformierte Kirchgemeinde Bülach mit ihrer Parzelle in der Zone für öffentliche Bauten im Gebiet Grossacher bezwecke.

Landverkauf keine Option

Für die Kirchgemeinde Bülach ist ein Verkauf des Landes keine Option, so die Antwort. Seit 2014 habe es Gespräche zwischen der Primarschulpflege und der Kirchgemeinde gegeben. Darin seien eine Vielzahl von Ideen entwickelt worden. Thematisiert wurde ein Landabtausch oder die Abgabe des Grundstücks im Baurecht. Trotzdem seien die Verhandlungen vor wenigen Wochen eingestellt worden, da kein Konsens erreicht werden konnte. «Wir bedauern diese Entwicklung und sind weiterhin gesprächsbereit», schreibt Kirchenpflegepräsidentin Regula Hoch in ihrer Antwort.