Unfall mit Glattalbahn geht glimpflich aus

Das nächste Kapitel in der Glattalbahn-Unfallserie wurde am Donnerstagmorgen in Dübendorf geschrieben. Ein Tram der Linie 12 kollidierte kurz nach 07.15 Uhr beim Bahnhof Stettbach mit einem Lieferwagen. Die Strecke zwischen Auzelg und Bahnhof Stettbach war für den Trambetrieb in beiden Richtungen gesperrt.

Beim Unfall wurde eine Person leicht verletzt, wie die Kantonspolizei auf Anfrage bestätigte. Ob es sich dabei um eine Person aus dem Tram oder dem Lieferwagen handelt, ist derzeit noch unbekannt.

Schon kurz vor 8 Uhr konnte die Störungsmeldung wieder aufgehoben werden. (mcp)