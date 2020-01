Ungarn lassen Bassersdorf Wienerisch klingen

Eine bekannte Melodie, die das Publikum mitnimmt, und schon springt der Funke über: Das Bassersdorfer Neujahrskonzert wurde mit dem «Zigeunerbaron» eröffnet, einer Komposition von Johannes Strauss, dem Sohn. Weitere Walzer und Polkas folgten, die meisten aus der Feder der berühmten Komponisten, und trugen so zu einem rauschenden Abend bei. Zwischen den musikalischen Darbietungen gab es witzige Anekdoten, die der Dirigient Antal Barnás zum Besten gab und damit jeweils zum nächsten Stück überleitete. Er hatte die Lacher auf seiner Seite.

Zum Schluss des ersten Konzert-Teils wurde Franz Léhars Walzer «Gold und Silber» gespielt. In der Pause wurde Glühwein serviert; die Mitglieder der Kultur - und Bibliothekskommission Kubiko schenkten aus. Die hatten das Konzert organisiert. Die Besucherinnen und Besucher nahmen das wärmende Getränk dankbar an.

Radetzky-Marsch wie beim Original

Nach der Pause gewann das Konzert noch mehr an Schwung und Dynamik. Die Fächerpolonaise folgte auf die Jockey-Polka, der Wiener Bonbons-Walzer und ein rassiger Prestissimo-Galopp von Emil Waldteufel kamen dazu. Gleich wie beim Wiener Original wünschten die fünf Musikerinnen und zwanzig Musiker gemeinsam «Prosit Neujahr!».

«Ich schätze es sehr, dass man sozusagen vor der Haustür solch hochkarätige Musik zu hören bekommt.»Konzertbesucherin Dolores Bühlmann

Einer der Höhepunkte war, der Donauwalzer, auch bekannt als «An der schönen blauben Donau». Barnàs kündigte ihn an als «die heimliche Hymne Österreichs». Zum Schluss präsentierten die Philharmoniker, ebenfalls dem Original nachempfunden, den Radetzky-Marsch. Als Zugabe und quasi als Hommage an die Heimat der Musiker gab es einen ungarischen Tanz von Johannes Brahms.

Das Publikum zeigte sich begeistert

Auch wenn Mögen die Bassersdorfer Kirche nicht ganz den Prunk und Glanz zu verbreiten mochte wie der Grosse Saal im Wieder Musikvereinsgebäude beim Original: Die rund achtzig Besucher waren begeistert von den vollen Geigenklängen und den Paukenwirbeln. Und auch vom Ambiente in Bassersdorf.

Konzertbesucherin Dolores Bühlmann und ihre zwölfjährige Tocher Jelena genossen die Klänge. «Wir sind zum dritten Mal am Neujahrskonzert und ich schätze es sehr, dass man sozusagen vor der Haustür solch hochkarätige Musik zu hören bekommt», sagte Dolores Bühlmann. Tochter Jelena ergänzte: «Ich spiele selber in einem vierköpfigen Ensemble die Geige und liebe klassische Musik. Es ist ein wunderbares Erlebnis, das Orchester heute spielen zu hören.»

Die besten Musiker der Budapester Orchester

Gegründet wurde dieses 1999 von Antal Barnás. Es setzt sich zusammen aus Mitgliedern der führenden Orchester in Budapest. In Bassersdorf war derweil bereits vor Jahren der Wunsch aufgekommen, der Bevölkerung zum Neujahrsbeginn ein klassisches Konzert anzubieten. So stiessen die Mitglieder der Kubiko auf das Orchester aus Budapest, berichtete der Präsident der Kubiko, Richard Dunkel. Der Auftritt am Freitag war das einzige Schweizer Konzert, das die Ungarn heuer in der Schweiz geben.

Bleibt die Frage, warum das Neujahrskonzert nicht zu Jahresanfang präsentiert werden konnte, wie es der Name vermuten lassen würde – sondern erst eine gute Woche später. Dunkel begründete dies mit dem Terminkalender. «Das Orchester tourt zur Zeit durch Deutschland – so war ein Konzert in Bassersdorf nur am vergangenen Freitag möglich.»

Die Musiker und Richard Dunkel kennen sich inzwischen gut, und Dunkel geht davon aus, dass die Philharmoniker nächstes Jahr wiederum die Freunde klassischer Musik in Bassersdorf beehren werden.