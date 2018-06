Unihockeyaner feiern Baustart ihrer Halle

Wenn sich in der Anflugschneise so was wie Euphorie breitmacht, muss etwas Besonderes anstehen. So einen Spatenstich habe er noch nie erlebt, befand Klotens Stapi René Huber gestern Abend auf dem Acker, über den die Jets sonst im Tiefflug donnern.

Auch sein Vorgänger Bruno Heinzelmann war entzückt beim Anblick der riesigen Gästeschar – viele waren im Unihockeyleibchen da –, um gemeinsam den Baustart ihrer eigenen Dreifachsporthalle zu feiern. «Auf die Idee gebracht hat mich der Ex-Kloten-Coach Vladimir Jursinov», gestand Heinzelmann, der in Baukonzernchef Heinz Eberhard sofort einen Verbündeten für eine privat finanzierte Halle fand.

Viel Lob gabs für dieses Engagement für den Sport auch von Regierungsrat Mario Fehr: «Hier ist jeder Franken gut investiert. In einem Jahr will ich euch dann in Action sehen.» Im Frühling 2019 soll die neue Halle nämlich schon eingeweiht werden. (Zürcher Unterländer)